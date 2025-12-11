Logo
Kako usamljenost utiče na zdravlje?

Magazin novosti

11.12.2025

07:25

Како усамљеност утиче на здравље?

Prema riječima stručnjaka usamljenost može uticati mentalno i fizičko zdravlje, a u novom izvještaju se kategoriše kao „skrivena epidemija“.

Anketa Američkog psihijatrijskog udruženja iz 2025. godine pokazala je da je 33 procenta odraslih iskusilo osjećaj usamljenosti barem jednom nedjeljno tokom godine - što je povećanje za tri procenata u odnosu na prethodnu godinu.

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 12 beba

Nova studija objavljena u časopisu PLOS One identifikovala je usamljenost kao „snažan i nezavisan prediktor depresije i loših zdravstvenih ishoda“. Usamljenost ima sposobnost da utiče na „svaki aspekt zdravlja“, i mentalnog i fizičkog, istakli su autori. Da bi izmjerili uticaj usamljenosti, istraživači su prvo pitali 47.318 Amerikanaca starosti između 18 i 64 godine: „Koliko često se osjećate usamljeno?“

Generalno, više od 80 procenata učesnika je navelo određeni stepen usamljenosti, a žene su „dosljedno“ prijavljivale veću vjerovatnoću depresije i dana lošeg mentalnog zdravlja nego muškarci.

“Naša studija ističe da usamljenost nije samo emocionalno stanje – ona ima mjerljive posljedice i po mentalno i po fizičko zdravlje. Rješavanje problema usamljenosti može biti ključni prioritet javnog zdravlja za smanjenje depresije i poboljšanje opšteg blagostanja - zaključili su autori”.

Нада Обрић

Scena

Poznata pjevačica narodne muzike prima penziju manju i od minimalne: ''Da nema djece, ne znam kako bih''

Kako se boriti protiv usamljenosti?

Brz odgovor ovdje je pronalaženje novih načina za druženje i osnažite već postojeće odnose. Psiholozi preporučuju da se svjesnije uloži trud u jačanje postojećih odnosa.

“Ovo može biti sa prijateljem, članom porodice ili zaista sa bilo kim ko vam je važan. Redovno zakazana posjeta radi povezivanja može pomoći u produbljivanju odnosa koji već imate, a takođe vas podsjeća da uskoro imate tačku dodira sa nekim do koga vam je stalo”, savjetuje terapeut Kolen Maršal.

