Kako usamljenost utiče na zdravlje?

Prema riječima stručnjaka usamljenost može uticati mentalno i fizičko zdravlje, a u novom izvještaju se kategoriše kao „skrivena epidemija“.
Anketa Američkog psihijatrijskog udruženja iz 2025. godine pokazala je da je 33 procenta odraslih iskusilo osjećaj usamljenosti barem jednom nedjeljno tokom godine - što je povećanje za tri procenata u odnosu na prethodnu godinu.
Nova studija objavljena u časopisu PLOS One identifikovala je usamljenost kao „snažan i nezavisan prediktor depresije i loših zdravstvenih ishoda“. Usamljenost ima sposobnost da utiče na „svaki aspekt zdravlja“, i mentalnog i fizičkog, istakli su autori. Da bi izmjerili uticaj usamljenosti, istraživači su prvo pitali 47.318 Amerikanaca starosti između 18 i 64 godine: „Koliko često se osjećate usamljeno?“
Generalno, više od 80 procenata učesnika je navelo određeni stepen usamljenosti, a žene su „dosljedno“ prijavljivale veću vjerovatnoću depresije i dana lošeg mentalnog zdravlja nego muškarci.
“Naša studija ističe da usamljenost nije samo emocionalno stanje – ona ima mjerljive posljedice i po mentalno i po fizičko zdravlje. Rješavanje problema usamljenosti može biti ključni prioritet javnog zdravlja za smanjenje depresije i poboljšanje opšteg blagostanja - zaključili su autori”.
Brz odgovor ovdje je pronalaženje novih načina za druženje i osnažite već postojeće odnose. Psiholozi preporučuju da se svjesnije uloži trud u jačanje postojećih odnosa.
“Ovo može biti sa prijateljem, članom porodice ili zaista sa bilo kim ko vam je važan. Redovno zakazana posjeta radi povezivanja može pomoći u produbljivanju odnosa koji već imate, a takođe vas podsjeća da uskoro imate tačku dodira sa nekim do koga vam je stalo”, savjetuje terapeut Kolen Maršal.
