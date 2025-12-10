Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

U prvoj nedelji decembra, od 1. do 7 decembra grip je u Beogradu potvrđen kod 14 osoba, za 12 više nego u posljednjoj nedjelji novembra, a u istom periodu oboljenja slična gripu skočila su za čak 100 odsto.

Najnoviji izvještaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazuje da su kod oboljelih potvrđena dva tipa virusa gripa, od kojih jedan ubjedljivo dominira.

U Istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija (ARI) oboljela 12.501 osoba, a od oboljenja sličnih gripu 592.

"U odnosu na prethodnu izvještajnu nedjelju, od 24. do 30. novembra broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija je veći za 11,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za 100,7 odsto", navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Među oboljelima od akutnih respiratornih infekcija su najviše osobe u uzrastu od: 5 do 19 godina - 44,2 odsto, 20 do 64 - 27,4 odsto, uzrasta do 4 godine - 22,1 odsto.

Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 6,3 odsto.

Zastupljenost oboljelih od oboljenja sličnih gripu po uzrastu: do 4 godine - 61 dijete, 5 do 19 godina - 287 osoba, 20 do 64 godina - 207, stariji od 65 godina - 37.

U Zavodu podsjećaju da je najefikasnija mjera prevencije protiv gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine.

Vakcina se može primiti u bilo koje vrijeme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Takođe, opšte mjere prevencije obuhvataju izbjegavanje bliskih kontakta sa oboljelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provjetravanje prostorija.

Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumijeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima, piše Blic.