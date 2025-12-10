Sperma donora sa genom koji izaziva rak korišćena za začeće skoro 200 djece

Sjemena tečnost donora sa genom koji izaziva rak korišćena je za začeće skoro 200 djece, prenijeli su danas britanski mediji.

Donor, koji nije bio svjestan da prenosi genetsku mutaciju koja dramatično povećava rizik od raka postao je otac najmanje 197 djece širom Evrope, otkriveno je nakon istrage, prenosi Bi-Bi-Si.

Neka djeca su već umrla, a samo manjina onih koji su naslijedili mutaciju neće oboleti od malignog oboljenja tokom svog života.

Republika Srpska Kojić: Ćudićeva - stečajni upravnik svoje stranke

Danska Evropska banka sperme, koja je prodavala spermu ovog donora, saopštila je da izražava najdublje saučešće pogođenim porodicama i priznala da je sperma korišćena u više zemalja.

Istragu ovog slučaja vodilo je 14 javnih službi, uključujući Bi-Bi-Si, kao i dio Mreže istraživačkog novinarstva Evropske radiodifuzne unije.

Donor je bio plaćen za spermu koju je donirao kao student, počev od 2005. godine, a korišćena je za oplodnju žena punih 17 godina.