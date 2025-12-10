Logo
Stiglo 10 novih mobilnih radara: Mjere brzinu na udaljenosti do 1.200 metara

Izvor:

ATV

10.12.2025

10:01

Нови мобилни радари у КС
Foto: MUP KS

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo dobila je 10 novih mobilnih radara koji istovremeno omogućavaju mjerenje brzine vozila, precizno snimanje prekršaja, identifikaciju registarskih tablica, kao i visokokvalitetne foto i video zapise koji služe kao dokaz u prekršajnim postupcima.

U saopštenju kantonalnog MUP-a se napominje da je riječ o sofisticiranim radarskim sistemima tipa "trukam", koji mjere brzinu do 320 kilometara na čas na udaljenosti i do 1.200 metara.

policija rotacija

Svijet

Izboden operski pjevač: Pronađen mrtav u svojoj kući, njegov sin glavni osumnjičeni

Uređaji imaju memoriju koja može pohraniti oko 5.000 zapisa, a isključena je svaka mogućnost ljudskog faktora jer prekršaje ne mogu mijenjati ili obrisati policijski službenici koji rukuju uređajem.

Fokus djelovanja novih mobilnih radara biće na rizičnim lokacijama, školskim zonama, dijelovima grada gdje je evidentiran veći broj saobraćajnih nesreća, kao i svim područjima gdje se statistički bilježi prekoračenje dozvoljene brzine.

MUP Kantona Sarajevo

Radar

