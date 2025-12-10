Logo
Još nema imena odgovornih za požar u Domu penzionera i smrt 17 osoba

Agencije

10.12.2025

09:07

Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа
Još nema imena odgovornih za požar u Domu penzionera u Tuzli, kada je život izgubilo 17 osoba, a više od 30 bilo povrijeđeno, iako je od tada prošlo više od mjesec dana.

Prvo jutro nakon požara ostavku je podnio samo direktor Doma. Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona za BHRT je potvrđeno da Istražni tim tužilaca i istražitelja Sektora kriminalističke policije danonoćno sprovodi intenzivne i opsežne istražne radnje. Dodaju da su nerealna očekivanja javnosti da se "ovako kompleksna istraga može završiti u nekom ekspresnom roku".

"U toku su brojne istražne radnje, analiza pribavljene materijalne dokumentacije i saslušanja većeg broja svjedoka, kao i opsežna vještačenja tima stručnih vještaka, a koji obavljaju i preglede na mjestu događaja. Rad na ovom kompleksnom predmetu je apsolutni prioritet u radu tužilaca, istražitelja i stručnih lica, uz njihovu maksimalnu posvećenost", kažu u Tužilaštvu TK.

Za sada nisu poznati novi detalji. Malobrojni građani su danima protestima pozivali na odgovornost, a požar je pokrenuo raspravu o uslovima i bezbjednosti u Domu zbog čega su godinama prije stizale pritužbe.

"Tužilaštvo radi istragu, znam da je i par odbornika pozvano na razgovore. Nadam se da će Tužilaštvo u tome istrajati i da neće se sve prelomiti na jednoj ili dvije osobe, nego da će kompletan lanac odgovornosti stati pred lice pravde", rekao je Omer Berbić, odbornik Gradskog vijeća Tuzla (Naša stranka).

Apeli pojedinih odbornika, članova porodica korisnika Doma, medijski natpisi o lošim uslovima godinama nisu imali efekta. I pored crvenog alarma, odbornici su prošle godine usvojili pozitivan izvještaj.

"Više od 20 godina za poboljšanje uslova u Domu penzionera nije utrošena ni jedna jedina marka. Šta je radila prethodna Uprava, šta je radio prethodni direktor, šta je radio prethodni gradonačelnik", upitao je predsjednik Udruženja "BH novinari" Marko Divković.

Dok istražitelji sprovode istragu, javnost nestrpljivo čeka odgovore, oformljena je Radna grupa koja okuplja odbornike, zaposlene Gradske uprave i Doma zdravlja Tuzla u timovima, s ciljem poboljšanja uslova u ovoj Ustanovi. Svi čekaju njihove rezultate, a nakon analize biće podnijeti predlozi mjera koje je neophodno preduzeti. Budući da se radi o smrti 17 osoba starije životne dobi, istražne radnje će se i dalje sprovoditi uz puni prioritet i obaviće se u najkraćem mogućem roku, kažu iz Tužilaštva Tuzlanskog, prenosi sarajevska N1.

Tuzla

požar

