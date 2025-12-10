Savjeti za zimu bez prehlada i suve kože: Ovo obavezno uvrstite u ishranu

Zima je stigla, a sa njom i gomila pitanja o zdravlju koja preplavljuju društvene mreže. Od toga kada je najbolje uzeti vitamin D, do toga da li bebi šargarepe zaista poboljšavaju san – donosimo vam pregled najvažnijih trendova i navika koje zaista mogu da vam pomognu u zimskim mjesecima.

1. Uzimajte vitamin D ujutru

Vitamin D je jedan od najpopularnijih suplemenata tokom zime, jer manjak sunčeve svjetlosti povećava rizik od deficita. Međutim, vrijeme uzimanja može da utiče na njegovu djelotvornost.

Stručnjaci savjetuju da vitamin D uzimate ujutru – ne uveče, jer može da utiče na proizvodnju melatonina i tako remeti prirodni ciklus spavanja i buđenja.

2. Ako imate više od 30 godina, prioritet su vitamin D i kalcijum

Kako starimo, mijenjaju se i potrebe našeg organizma. Prema rečima Džeklin A. Vernareli, profesorke javnog zdravlja na Sacred Heart Univerzitetu, ženama nakon 30. godine najvažniji suplementi su upravo vitamin D i kalcijum.

Ova kombinacija pomaže u očuvanju gustoće kostiju, koja prirodno opada usljed hormonskih promjena.

3. Želatin i kolagen nisu isto

Iako se oba često pominju kao rješenje za ljepšu kožu, kvalitetnije nokte i zdravije zglobove, želatin i kolagen nisu isto.

Kolagen je protein koji tijelo prirodno proizvodi.

Želatin je obrađen i djelimično razgrađen oblik kolagena, koji se više koristi u kuvanju.

Kolagen se lakše rastvara i brže apsorbuje u organizmu, naročito u obliku kolagen peptida. I želatin i kolagen smatraju se bezbjednim, ali se prije uvođenja bilo kog suplementa savjetuje se konsultacija sa ljekarom.

4. Čaj od cvekle i đumbira može pomoći kod pritiska

I cvekla i đumbir sadrže nitrate i druge korisne sastojke koji mogu doprinijeti boljoj regulaciji krvnog pritiska jer pomažu širenje krvnih sudova.

Dodavanje kora cvekle u čaj od đumbira može imati pozitivno dejstvo na cirkulaciju, iako studije pokazuju da veći efekat imaju sok od cvekle ili konzumiranje cijele cvekle.

5. Bejbi šargarepe -zdrava užina pred spavanje

Iako tvrđenja sa mreža da bejbi šargarepe poboljšavaju san nisu naučno potvrđena, one i dalje predstavljaju odličnu užinu pred spavanje.

Bogate su antioksidansima, karotenoidima, vitaminima, mineralima i vlaknima – nutrijentima koji doprinose opštem zdravlju, pa samim tim i boljem kvalitetu sna. Ne djeluju direktno kao „prirodni uspavljivač“, ali itekako mogu pomoći da se osjećate bolje i lakše zaspite.