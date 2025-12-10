Savjeti za zimu bez prehlada i suve kože: Ovo obavezno uvrstite u ishranu

Izvor:
Zima je stigla, a sa njom i gomila pitanja o zdravlju koja preplavljuju društvene mreže. Od toga kada je najbolje uzeti vitamin D, do toga da li bebi šargarepe zaista poboljšavaju san – donosimo vam pregled najvažnijih trendova i navika koje zaista mogu da vam pomognu u zimskim mjesecima.
Vitamin D je jedan od najpopularnijih suplemenata tokom zime, jer manjak sunčeve svjetlosti povećava rizik od deficita. Međutim, vrijeme uzimanja može da utiče na njegovu djelotvornost.
Stručnjaci savjetuju da vitamin D uzimate ujutru – ne uveče, jer može da utiče na proizvodnju melatonina i tako remeti prirodni ciklus spavanja i buđenja.
Kako starimo, mijenjaju se i potrebe našeg organizma. Prema rečima Džeklin A. Vernareli, profesorke javnog zdravlja na Sacred Heart Univerzitetu, ženama nakon 30. godine najvažniji suplementi su upravo vitamin D i kalcijum.
Ova kombinacija pomaže u očuvanju gustoće kostiju, koja prirodno opada usljed hormonskih promjena.
Iako se oba često pominju kao rješenje za ljepšu kožu, kvalitetnije nokte i zdravije zglobove, želatin i kolagen nisu isto.
Kolagen je protein koji tijelo prirodno proizvodi.
Želatin je obrađen i djelimično razgrađen oblik kolagena, koji se više koristi u kuvanju.
Kolagen se lakše rastvara i brže apsorbuje u organizmu, naročito u obliku kolagen peptida. I želatin i kolagen smatraju se bezbjednim, ali se prije uvođenja bilo kog suplementa savjetuje se konsultacija sa ljekarom.
I cvekla i đumbir sadrže nitrate i druge korisne sastojke koji mogu doprinijeti boljoj regulaciji krvnog pritiska jer pomažu širenje krvnih sudova.
Dodavanje kora cvekle u čaj od đumbira može imati pozitivno dejstvo na cirkulaciju, iako studije pokazuju da veći efekat imaju sok od cvekle ili konzumiranje cijele cvekle.
Iako tvrđenja sa mreža da bejbi šargarepe poboljšavaju san nisu naučno potvrđena, one i dalje predstavljaju odličnu užinu pred spavanje.
Bogate su antioksidansima, karotenoidima, vitaminima, mineralima i vlaknima – nutrijentima koji doprinose opštem zdravlju, pa samim tim i boljem kvalitetu sna. Ne djeluju direktno kao „prirodni uspavljivač“, ali itekako mogu pomoći da se osjećate bolje i lakše zaspite.
