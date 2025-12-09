Savršen posni kolač za Nikoljdan: Hrskave lješnik bajadere koje gosti obožavaju

Izvor:
Informer
09.12.2025
05:30
Komentari:0
Posne lješnik bajadere su hrskave, čokoladne poslastice savršene za post ili za ljubitelje kolača bez mliječnih proizvoda.
Kombinacija mljevenih lješnika, keksa i posnog margarina daje im posebnu teksturu koja se topi u ustima.
Ove bajadere su jednostavne, brze i idealne za sve prilike kada želite domaću posnu poslasticu.
Sastojci:
400 g posnog margarina
10 kašika vode
400 g šećera u prahu
Košarka
Dubai slavio u Laktašima
300 g mljevenih pečenih lješnika
500 g mljevenog posnog keksa
200 g posne čokolade
Priprema:
U šerpi zagrejte margarin, vodu i šećer dok se ne rastope. Dodajte keks i mljevene lješnike i sjedinite u glatku smjesu.
Podijelite smjesu na dva dijela i stavite u frižider na najmanje sat vremena.
U jedan dio umiješajte 100 g otopljene čokolade.
U pleh stavite tamnu smjesu sa čokoladom, pa preko nje rasporedite svijetliju smjesu bez čokolade.
Prelijte preostalu otopljenu čokoladu preko vrha i vratite u frižider na 2 sata da se stegne.
Isecite na štanglice i poslužite.
(informer)
Auto-moto
10 h0
Zanimljivosti
10 h0
Ekonomija
10 h0
Zanimljivosti
10 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu