Savršen posni kolač za Nikoljdan: Hrskave lješnik bajadere koje gosti obožavaju

Posne lješnik bajadere su hrskave, čokoladne poslastice savršene za post ili za ljubitelje kolača bez mliječnih proizvoda.

Kombinacija mljevenih lješnika, keksa i posnog margarina daje im posebnu teksturu koja se topi u ustima.

Ove bajadere su jednostavne, brze i idealne za sve prilike kada želite domaću posnu poslasticu.

Sastojci:

400 g posnog margarina

10 kašika vode

400 g šećera u prahu

300 g mljevenih pečenih lješnika

500 g mljevenog posnog keksa

200 g posne čokolade

Priprema:

U šerpi zagrejte margarin, vodu i šećer dok se ne rastope. Dodajte keks i mljevene lješnike i sjedinite u glatku smjesu.

Podijelite smjesu na dva dijela i stavite u frižider na najmanje sat vremena.

U jedan dio umiješajte 100 g otopljene čokolade.

U pleh stavite tamnu smjesu sa čokoladom, pa preko nje rasporedite svijetliju smjesu bez čokolade.

Prelijte preostalu otopljenu čokoladu preko vrha i vratite u frižider na 2 sata da se stegne.

Isecite na štanglice i poslužite.

(informer)