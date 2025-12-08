Kada je idealno vrijeme za uvođenje narandži u ishranu bebe

Uvođenje nove hrane vašoj bebi je uzbudljivo i zabavno vrijeme. Možete ih posmatrati kako istražuju nove okuse i teksture dok uče o jelu. Ali, neke namirnice poput narandži nije dobro odmah ubaciti u ishranu.

Narandže se mogu činiti zdravim izborom jer su pune vitamina C, ali kiselost voća možda nije dobra za probavu vaše bebe i može izazvati alergijsku reakciju. Kako biste izbjegli lošu reakciju, trebali biste pričekati do godinu dana starosti kako bi se djetetov probavni sistem razvio.

Do trenutka kada vaša beba napuni godinu dana, možda će se činiti kao pravi mali profesionalac u isprobavanju nove hrane ili je možda naučila biti oprezna s novom hranom koja ima drugačiji okus od one na koju je navikla.

Narandže se moraju oguliti prije jela, a membrana koja ostane oko pojedinačnih kriški može i dalje biti tvrda nakon što se kožica ukloni. Možete početi tako da prvo ponudite konzerviranu narandžu jer je vanjska membrana mekša i ukusnija. Samo pazite da konzervirano voće ne sadrži dodani šećer.

Ako vaša beba isprva ne voli narandže, nastavite im ih redovno nuditi. Možda ćete morati ponuditi novu hranu nekoliko puta prije nego što vaša beba počne voljeti. Agrumi imaju poseban okus na koji se može naviknuti.

Nutritivne prednosti narandži

Narandže su poznate po visokoj dozi vitamina C, koji pomaže vašem imunološkom sistemu da ostane jak.

BiH CIK naredila ponovno kontrolno brojanje sa 51 redovnog biračkog mjesta

Međutim, narandže takođe sadrže druge hranjive tvari poput kalija , folata i tiamina. Osim toga, narandže imaju visok sadržaj vode, pa pomažu vašoj bebi da ostane hidrirana.

Kako pripremiti narandže za bebu

Kad vaša beba prvi put jede narandžu, narežite komadiće na veličinu vrha djetetova prsta kako biste spriječili gušenje. Postupno režite veće komadiće kako vaša beba raste.

Ako je narandža u početku previše kisela, pokušajte je pomiješati s drugom hranom poput jogurta. To pomaže u smanjenju kiselosti dok se vaša beba prilagođava vrlo novom okusu.

Možda ćete biti u iskušenju ponuditi svojoj bebi sok od narandže, ali svakako provjerite nutritivne vrijednosti za dodani šećer. Ne biste trebali davati sok bebama mlađima od godinu dana, a čak i ako je vaša beba dovoljno stara, pazite da joj dajete samo kvalitetan voćni sok.

Savjeti za uvođenje nove hrane

Prije nego što prvi put ponudite krutu hranu, postavite sebi nekoliko pitanja.

Može li moja beba samostalno držati glavu? Ovo je važna razvojna prekretnica za jedenje krute hrane.

Je li moja beba zainteresirana za jelo? Vaša beba vas može sa zanimanjem promatrati kako jedete ili čak pokušati zgrabiti hranu i kušati je. Kada svojoj bebi ponudite kašiku, trebala bi otvoriti usta da jede.

Može li moja beba pomaknuti hranu prema grlu? Ako joj ponudite hranu kašikom, beba bi je prvo mogla istisnuti jezikom. To se naziva refleks potiska jezika. S vremenom će naučiti koristiti jezik za guranje hrane u stražnji dio usta i gutanje.

Društvo Vozači oprez! Gužve na pojedinim graničnim prelazima

Kako vaša beba počinje jesti krutu hranu, potrebna joj je raznolikost u prehrani. To pomaže osigurati da vaša beba prima sve potrebne hranjive tvari, a takođe pomaže u širenju nepca za nove okuse.

Nakon što bebi uvedete novu hranu i potvrdite da nije alergična na nju, pokušajte joj je ponovno ponuditi barem dva puta sedmično. To ne samo da će vašu bebu upoznati s novom hranom, već može i spriječiti razvoj alergija na hranu. Osim toga, dok vaša beba uči jesti, posmatra vas. Pobrinite se da joj ponudite istu hranu koju jede i ostatak porodice radi poticaja.

Razmislite o alergenima. Do 12. mjeseca starosti vaše bebe, trebalo bi je upoznati sa svakom od uobičajenih alergenih namirnica kao što su: kuhano jaje, maslac od kikirikija, kravlje mlijeko, orašasti plodovi, soja, susam, pšenica te riba i ostali morski plodovi.