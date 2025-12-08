Fudbaler Reala zbog povrede četiri mjeseca van terena

Fudbaler Reala i reprezentativac Brazila Eder Militao odsustvovaće do četiri mjeseca van terena zbog povrede mišića, prenose danas španski mediji.

Militao se povrijedio u nedjelju na meču 15. kola La Lige protiv Selte (0:2). Fudbaler Reala je zbog povrede zamijenjen u 24. minutu.

Real je danas saopštio da je poslije dodatnih medicinskih pregleda utvrđeno da je brazilski fudbaler doživio povredu mišića lijeve noge.

Savjeti Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

Međutim, madridski klub nije naveo koliko će Militao odsustvovati van terena, ali Marka tvrdi da brazilskog fudbalera očekuje pauza do aprila naredne godine.

Militao (27) je ove sezone odigrao 15 utakmica za Real u svim takmičenjima.