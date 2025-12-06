Logo
Large banner

Utakmica prekinuta zbog smrti: Oglasio se klub

Izvor:

Agencije

06.12.2025

21:14

Komentari:

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Tragične vijesti stižu iz Engleske, gdje je tokom meča između Čarlton Atletika i Portsmuta preminuo jedan navijač.

Medicinska ekipa je hitno intervenisala, a igrači su poslati u svlačionice, kada je stigla potvrda da je navijač izgubio bitku za život, susret je prekinut.

Čarlton je zvanično saopštio da je njihov navijač preminuo nakon hitne medicinske situacije na stadionu.

"Utakmica protiv Portsmuta, koja je trebalo da se odigra u subotu popodne, je odložena. Svi u klubu šaljemo duboko saučešće navijačima, porodici i prijateljima u ovim teškim vremenima!", naveli su iz kluba.

Podijeli:

Tagovi:

tragedija

fudbal

navijač

Engleska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Hronika

Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

2 h

0
Оскрнављене иконе у Звечану

Srbija

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

2 h

0
Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

Region

Petoro državljana BiH protjerano iz Hrvatske zbog divljanja

2 h

0
Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

BiH

Košarac: Plan rasta zbir želja dok se iz pravnog okvira ne povuku odluke lažnog Šmita

2 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп на жријебу за Мундијал

Fudbal

Tramp zaplesao tokom žrijeba za Mundijal: Snimak postao hit

8 h

0
Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

Fudbal

Izvučene grupe na Mundijalu: BiH u grupi sa Kanadom, Hrvati protiv Engleske

1 d

1
Вицо Зељковић на жријебу за Свјетско првенство

Fudbal

Vico Zeljković na žrijebu za Svjetsko prvenstvo

1 d

0
Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

Fudbal

Mesi pod znakom pitanja za Svjetsko prvenstvo?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

29

Vođa navijača Partizana izrešetan u poznatom restoranu bio u društvu Alibega

22

17

Godinama primao pogrešnu penziju, sad je nagrabusio

22

09

Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

21

56

Još malo je do moje smrti: Dirljiva ispovijest Žike Jakšića

21

50

Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner