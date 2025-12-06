Utakmica prekinuta zbog smrti: Oglasio se klub

Tragične vijesti stižu iz Engleske, gdje je tokom meča između Čarlton Atletika i Portsmuta preminuo jedan navijač.

Medicinska ekipa je hitno intervenisala, a igrači su poslati u svlačionice, kada je stigla potvrda da je navijač izgubio bitku za život, susret je prekinut.

Čarlton je zvanično saopštio da je njihov navijač preminuo nakon hitne medicinske situacije na stadionu.

"Utakmica protiv Portsmuta, koja je trebalo da se odigra u subotu popodne, je odložena. Svi u klubu šaljemo duboko saučešće navijačima, porodici i prijateljima u ovim teškim vremenima!", naveli su iz kluba.