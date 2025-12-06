Tramp zaplesao tokom žrijeba za Mundijal: Snimak postao hit

Američki predsjednik Donald Tramp bio je u centru pažnje na žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, gde je izveo svoj čuveni YMCA ples i dobio prvu FIFA nagradu za mir.

Događaju, koji je koristio timovima poput Sjeverne Makedonije i Kurasaa zbog novog formata takmičenja, osim Trampa su prisustvovali i lideri drugih zemalja domaćina, izveštava "Tajms of Indija".

Tramp u centru pažnje

Donald Tramp je ukrao predstavu na ceremoniji žrijeba grupa Svetskog prvenstva 2026. u petak kada je ustao i igrao uz hit u Kenedi centru. Neočekivani trenutak dogodio se nakon što su organizatori izveli "Vilidž Pipl" na scenu da izvedu pesmu koja, zajedno sa Nesun dorma, redovno prati Trampove predizborne skupove.

Tramp je prisustvovao događaju sa meksičkom predsjednicom Klaudijom Šejnbaum i kanadskim premijerom Markom Karnijem.

Ceremoniju su vodili komičar Kevin Hart i supermodel Hajdi Klum, a u publici su bile brojne sportske ikone poput Toma Brejdija, Šakila O’Nila, Vejna Greckog, Ilaja Meninga i Arona Džadža.

Prva FIFA nagrada za mir

Pored plesnog nastupa, Tramp je dobio i prvu FIFA nagradu za mir od krovne svjetske fudbalske organizacije.

"Gospodine predsjedniče, ovo je vaša nagrada. Ovo je vaša nagrada za mir“, rekao je predsjednik FIFA Đani Infantino dok mu je uručivao nagradu.

"Tu je i prelijepa medalja koju možete nositi gdje god želite da idete", dodao je.

Tramp je zatim stavio medalju oko vrata, komentarišući: "Sada je nosim".

Fudbalski navijači širom svijeta željno su iščekivali žrijeb kako bi saznali parove, a organizatori se nadaju da će se globalno interesovanje pretvoriti u posećenost stadiona. Tramp je ranije ove nedjelje rekao da je prodaja karata "dobra", iako ostaju pitanja o konačnoj organizaciji.

Turnir bi trebalo da počne u junu 2026. godine, a finale je zakazano za 19. jul 2026. godine na stadionu MetLajf u Nju Džersiju.

Imigraciona politika kao prepreka?

Međutim, nisu svi oduševljeni.

Više od 80 grupa za građanska i radnička prava upozorilo je u pismu FIFA 1. jula da bi imigraciona politika Trampove administracije mogla negativno uticati na Svjetsko prvenstvo, izvještava "USA Tudey".

Novi format, komplikovaniji žrijeb

Na ceremoniji su Tramp, Šejnbaum i Karni učestvovali u žrijebanju zemalja u unapred određene grupe, nakon čega su preostala mjesta popunjena u 12 grupa od po četiri tima.

Proširenje turnira sa 32 na 48 timova najviše je koristilo timovima poput Sjeverne Makedonije i Kurasaa, povećavajući im šanse za kvalifikacije. Zbog povećanja broja učesnika, broj grupa je povećan sa osam na 12.

Prošireni format je takođe zakomplikovao sam žrijeb, pošto imena šest od 48 učesnika još nisu poznata.

Preostala mjesta će biti popunjena kroz plej-of u martu 2026. godine, zbog čega su tokom žrijeba morali da se koriste džokeri, navodi AP.

Sa druge strane, veći broj timova smanjio je vjerovatnoću takozvanih "grupa smrti" sa nekoliko vrhunskih timova.