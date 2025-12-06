Luka Dončić objavio prvu sliku kćerke

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić po drugi put je postao otac, a rođenje djeteta slavio je u rodnoj Ljubljani.

Njegova vjerenica Anamarija Goltes odlučila je da se porodi u Sloveniji.

Bez njega su Lejkersi sinoć poraženi 126:105 od Boston Seltiksa, Slovenac je dobio dozvolu kluba da ode kući i bude sa porodicom u ovom važnom trenutku.

Ekonomija Prilika za posao: Njemački div premješta proizvodnju u Srpsku

Luka je danas na svom profilu podijelio fotografiju svoje prinove koja je oduševila cijeli svijet.

Otkrio je pritom da će kćerka nositi ime Olivia, pišu Novosti.rs.