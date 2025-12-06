Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

Izvor:
Animatori u kostimima Djeda Mraza potukli su se u supermarketu u Bakuu, glavnom gradu Azerbejdžana.
Oni su se najpre verbalno obračunali, da bi kasnije situacija eskalirala u tuču.
Deda Mrazovi su umalo demolirali supermarket, naočigled zatečenih mušterija, prenosi Sputnjik.
🎅🎄🇦🇿 Santa Clauses fought in a store in Baku— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 5, 2025
Apparently, they haven't fully determined the locations where each of them will be working and earning money during Christmas🤣 pic.twitter.com/62fSftF9Dh
