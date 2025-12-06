Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

Animatori u kostimima Djeda Mraza potukli su se u supermarketu u Bakuu, glavnom gradu Azerbejdžana.

Oni su se najpre verbalno obračunali, da bi kasnije situacija eskalirala u tuču.

Deda Mrazovi su umalo demolirali supermarket, naočigled zatečenih mušterija, prenosi Sputnjik.