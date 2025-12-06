Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Autor:Stevan Lulić
06.12.2025
15:30
Komentari:0
Od prvog januara sljedeće godine Bugarska prelazi na evro, što znači da njihova nacionalna valuta, lev, odlazi u istoriju.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije već je donio Odluku kojom se lev briše sa liste valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Republike Srbije.
Međutim, šta je sa deviznim tržištem u BiH? Hoće li povlačenje leva imati uticaj na njega, pojasnili su za ATV iz Centralne banke BiH (CB BiH).
Banja Luka
Da li će biti otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci?
Kako nam je rečeno, Centralna banka Bosne i Hercegovine nije nadležna za mjenjačke poslove s fizičkim licima, već Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, u skladu sa svojom poslovnom politikom i tržišnim uslovima, donose odluke da li trguju sa nekom valutom.
Prema podacima Centralne banke, lev se ne nalazi na kursnim listama u BiH, što znači da povlačenje leva neće imati uticaja na devizno tržište BiH.
Zanimljivosti
Naredna sedmica donosi blagostanje za ova 3 znaka
"Centralna banka Bosne i Hercegovine objavljuje srednji kurs za definisanu listu valuta, koji se može primjenjivati u obračunske, knjigovodstvene i statističke svrhe. Bugarski lev nije na listi definisanih valuta i ne objavljuje se na kursnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine", objasnili su za ATV iz CB BiH.
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
1 d5
Ekonomija
1 d0
Ekonomija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Trenutno na programu