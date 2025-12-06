Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Od prvog januara sljedeće godine Bugarska prelazi na evro, što znači da njihova nacionalna valuta, lev, odlazi u istoriju.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije već je donio Odluku kojom se lev briše sa liste valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Republike Srbije.

Šta je sa BiH?

Međutim, šta je sa deviznim tržištem u BiH? Hoće li povlačenje leva imati uticaj na njega, pojasnili su za ATV iz Centralne banke BiH (CB BiH).

Kako nam je rečeno, Centralna banka Bosne i Hercegovine nije nadležna za mjenjačke poslove s fizičkim licima, već Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, u skladu sa svojom poslovnom politikom i tržišnim uslovima, donose odluke da li trguju sa nekom valutom.

Prema podacima Centralne banke, lev se ne nalazi na kursnim listama u BiH, što znači da povlačenje leva neće imati uticaja na devizno tržište BiH.

"Centralna banka Bosne i Hercegovine objavljuje srednji kurs za definisanu listu valuta, koji se može primjenjivati u obračunske, knjigovodstvene i statističke svrhe. Bugarski lev nije na listi definisanih valuta i ne objavljuje se na kursnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine", objasnili su za ATV iz CB BiH.