Košarac: Novi granični prelaz Gradiška prioritetan za spoljnu trgovinu

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da je novi granični prelaz u Gradišci prioritetan za spoljnotrgovinski promet, jer je najfrekventniji.

Košarac je nakon razgovora sa predstavnicima komorskog sistema razgovarao o aktuelnom problemu u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci.

Košarac je upozorio na neodgovorno ponašanje članova iz FBiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji su iz neobjašnjivih razloga blokirali otvaranje graničnog prelaza u Gradišci.

- Konstatovali smo i da je evidentan zastoj i sa strane Hrvatske, koja nije ažurna i odugovlači ispunjavanje svih potrebnih uslova za neometano funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci - istakao je Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministra.Podaci kažu da se 90 odsto prometa robe vrši upravo na ovom graničnom prelazu, te da bilježi 120.000 ulazaka na godišnjem nivou.

- Mi nećemo dozvoliti da zbog neodgovornosti i nedopustivih sabotaža i blokada ispaštaju domaći privrednici. Stoga smo dogovorili da u najkraćem roku održimo zajednički sastanak sa svim nadležnim domaćim institucijama, na kojem ćemo razmotriti sve probleme i izazove u vezi sa graničnim prelazima, s posebnim fokusom na njihovu kategorizaciju - poručio je Košarac.

On je podržao i inicijativu komorskog sistema da se o ovom pitanju obrate i Evropskoj komisiji.