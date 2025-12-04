Logo
Od ovog mjeseca se može očekivati povećanje plata u Srpskoj

SRNA

04.12.2025

18:55

Од овог мјесеца се може очекивати повећање плата у Српској
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da su tokom današnjih konsultacija otvorene brojne teme, ali i ponuđena rješenja, te da je nakon razgovora sa predstavnicima Saveza i Konfederacije sindikata rekao da povećanje plata u Srpskoj slijedi nakon prva tri mjeseca naredne godine.

"Obećavamo povećanje plata nakon prva tri mjeseca naredne godine. Budžet ima svoju dinamiku punjenja i prva tri mjeseca su uvijek teška", rekao je Minić novinarima u Banjaluci, nakon održanih konsultacija u vezi sa izradom budžeta za narednu godinu.

On je dodao da popušta pritisak na ekonomiju Republike Srpske, te je za narednu godinu najavio više investicija koje će se odraziti na povoljniju ekonomsku situaciju.

"Tvrdim da ćemo moći izaći u susret povećanju plata. Naglasiću da smo razgovarali o problemima i kada je riječ o javnim preduzećima, Elektroprivredi, Željeznicama i svemu što nam predstavlja problem. Najbitnije je da smo zajednički markirali probleme. Ovdje su predstavnici svih radnika, i to shvatamo, pa i onih koji se neodgovorno odnose prema poslu. S tim problemom, odnosno lažnim bolovanjima, moraćemo se takođe suočiti", rekao je Minić.

On je naveo da je svjestan i plata u pojedinim sektorima, te da je teško očekivati puni radni doprinos elektromontera koji radi za minimalnu platu.

"Ne smijemo se čuditi ako taj radnik ne daje puni doprinos", dodao je Minić.

On je naglasio da su danas ponuđena rješenja i kada je riječ o regulisanju prava na tuđu njegu i pomoć, što je dio zaključka nakon razgovora sa predstavnicima Saveza opština i gradova.

"Obavijestili su me na sastanku o zloupotrebama lica koja su korisnici ove pomoći, a nisu u stanju potrebe. Dogovorili smo već danas hitan sastanak sa Ministarstvom zdravlja. Prijedlog je centralizacija, da se to pitanje prenese na Fond zdravstvenog osiguranja i da se sa ljekarima utvrđuje stanje", rekao je Minić.

Prema njegovim riječima, cilj je da to pravo imaju oni koji su u stanju potrebe.

"Uradićemo reviziju i želimo da javna sredstva iskoristimo na pravi i adekvatan način. To je osjetljiva kategorija i odlučni smo da uređujemo tu oblast", rekao je Minić.

On je istakao da će se pristupiti izmjenama zakona, kada je riječ o lokalnim zajednicama, s obzirom da pojedine opštine i gradovi mogu u potpunosti finansirati profesionalna vatrogasna društva, te postoji mogućnost da novac iskoriste i za druge potrebe.

"Planiramo izmjenu zakona da bi te lokalne zajednice mogle trošiti novac i na hitnu službu i druge potrebe. Moramo imati odgovornost prema javnom novcu", poručio je Minić.

On je ukazao da je dan obilježio sastanak sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske, istakavši da cijeni saborce i da borci moraju znati da su uvaženi i da će uvijek imati podršku.

"Zato sam pozvao sve predstavnike boračkih organizacija i s njima ću i završiti konsultacije. To je najzaslužnija kategorija za odbranu Republike Srpske. S ovog mjesta želim da kažem da ćemo ući u proceduru pripreme nacrta zakona da bi što prije sistemski uredili niz stvari koje su ranije bile predmet ličnog odnosa prema njima, da bi u potpunosti ostvarili svoja prava", poručio je Minić.

On je za sutra najavio sastanak sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojanom Vipotnikom da bi se razgovaralo o novom Zakonu o građenju s obzirom na danas iznesene probleme u ovoj oblasti.

"Imamo dobre i loše primjere iz lokalnih zajednica kada je riječ o toj oblasti. Novi zakon predviđa preuzimanje nadležnosti od strane Ministarstva po zahtjevu stranke ako lokalna zajednica ne postpupa po određenom predmetu. U samom prijedlogu došlo je do proširenja prava Ministarstva. Sutra ćemo riješiti taj problem", zaključio je Minić.

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci danas su održane konsultacije sa predstavnicima Privredne komore, Zanatsko-preduzetničke komore, Saveza opština i gradova, Saveza sindikata i Konfederacije sindikata Republike Srpske.

