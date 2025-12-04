Supružnici i djeca milijardera nasljeđuju više bogatstva nego ikada

Supružnici i djeca milijardera naslijedili su više bogatstva u 2025. nego u bilo kojoj prethodnoj godini od početka izvještavanja 2015. godine, saopštila je banka UBS.

U periodu od 12 mjeseci do aprila, 91 osoba je postala milijarder putem nasljedstva, a zajedno su primili 298 milijardi dolara. To je za trećinu više nego 2024. godine, navodi švajcarska banka.

"Ovi nasljednici su dokaz dugogodišnjeg transfera bogatstva koji se intenzivira", rekao je izvršni direktor banke UBS Bendžamin Kavali.

Izvještaj je zasnovan na anketi među najbogatijim klijenatima UBS-a i bazi podataka koja prati bogatstvo milijardera na 47 tržišta u svim dijelovima svijeta.

UBS je izračunao da će djeca milijardera u narednih 15 godina naslijediti najmanje 5,9 biliona dolara.

Većina ovog rasta nasljedstava će se dogoditi u SAD, a na listi slijede Indija, Francuska, Njemačka i Švajcarska.

Međutim, milijarderi mlađe dobi su izrazito mobilni, pa ih potraga za boljim kvalitetom života, geopolitičke brige i poreski uslovi podstiču na preseljenje, navodi se u izvještaju.

Kavali je rekao da Švajcarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, SAD i Singapur spadaju među omiljene destinacije milijardera.