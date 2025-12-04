Logo
Supružnici i djeca milijardera nasljeđuju više bogatstva nego ikada

Izvor:

SRNA

04.12.2025

10:19

Супружници и дјеца милијардера насљеђују више богатства него икада

Supružnici i djeca milijardera naslijedili su više bogatstva u 2025. nego u bilo kojoj prethodnoj godini od početka izvještavanja 2015. godine, saopštila je banka UBS.

U periodu od 12 mjeseci do aprila, 91 osoba je postala milijarder putem nasljedstva, a zajedno su primili 298 milijardi dolara. To je za trećinu više nego 2024. godine, navodi švajcarska banka.

"Ovi nasljednici su dokaz dugogodišnjeg transfera bogatstva koji se intenzivira", rekao je izvršni direktor banke UBS Bendžamin Kavali.

Ilon Mask

Ekonomija

Mask dogovorio najveću isplatu u istoriji: Od cifre vam neće biti dobro!

Izvještaj je zasnovan na anketi među najbogatijim klijenatima UBS-a i bazi podataka koja prati bogatstvo milijardera na 47 tržišta u svim dijelovima svijeta.

UBS je izračunao da će djeca milijardera u narednih 15 godina naslijediti najmanje 5,9 biliona dolara.

Većina ovog rasta nasljedstava će se dogoditi u SAD, a na listi slijede Indija, Francuska, Njemačka i Švajcarska.

novac bogatstvo pixabay ilustracija

Zanimljivosti

U ova tri znaka se rađaju milijarderi

Međutim, milijarderi mlađe dobi su izrazito mobilni, pa ih potraga za boljim kvalitetom života, geopolitičke brige i poreski uslovi podstiču na preseljenje, navodi se u izvještaju.

Kavali je rekao da Švajcarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, SAD i Singapur spadaju među omiljene destinacije milijardera.

