Oglasio se NIS: Evo kako se može platiti gorivo

Izvor:
B92
03.12.2025
19:42
Komentari:0
Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da se prodaja goriva odvija bez prekida, s obzirom na to da su sve korporativne kartice funkcionalne i da kompanija u ovom trenutku nastavlja da ispunjava ugovorne obaveze prema korporativnim klijentima.
Kako se navodi, na maloprodajnim objektima kompanije prodaja goriva se odvija uobičajeno i bez prekida, a plaćanje se može obaviti gotovinom, DINA platnim karticama ili m-banking aplikacijom svih banaka putem opcije "IPS Pokaži".
Naglašava se i da NIS ostaje posvećen naporima da u ovoj situaciji obezbedi stabilno snabdijevanje tržišta svim vrstama naftnih derivata.
Svijet
Objavljeni nikad viđeni snimci sa Epstinovog bludnog ostrva
"Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju i o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, NIS će blagovremeno obavijestiti javnost. NIS ovim putem još jednom izražava zahvalnost potrošačima i poslovnim partnerima na ukazanom povjerenju i razumijevanju za okolnosti u kojima kompanija posluje", objavljeno je na sajtu te kompanije.
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
5 h1
Ekonomija
5 h0
Ekonomija
7 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu