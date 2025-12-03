''Protjerivanje'' Nemanje Radonjića iz Zvezde dobilo epilog

On je rekao:

"Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča", rekao je trener Crvene zvezde.

Poslije velike pobjede nad FCSB u Ligi Evrope, Crvena zvezda vraća se obavezama u Movart Bet Superligi Srbije gdje je čeka derbi sa Čukaričkim (četvrtak, 19.00), a kako je potvrđeno na sajtu branioca titule – Nemanji Radonjiću ukinuta je suspenzija zbog nedoličnog ponašanja!

Podsjetimo, povremeni srpski reprezentativac suspendovan je pred duel sa rumunskim velikanom, a tada je odlučeno da ‘hlađenje’ traje do daljnjeg. Kako je Vladan Milojević rekao, sve je riješeno onog trenutka kada se Nemanja Radonjić izvinio saigračima, pa će se naći u konkurenciji za naredni meč.

"Nemanji Radonjiću je, na moj zahtjev, ukinuta suspenzija od strane kluba. Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", rekao je Milojević, prenosi "Mocartsport".