Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

Elektroprivreda BiH najavila je opsežna planska isključenja električne energije za četvrtak, 4. decembar 2025. godine, na području Unsko-sanskog kantona.
Zbog radova na mreži, veliki broj ulica i naselja u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi ostaće bez struje u različitim terminima.
Održavanje
Prekid isporuke električne energije planiran je radi održavanja, remonta i unapređenja distributivne mreže.
Iz EPBiH apeluju na stanovnike da se pravovremeno pripreme.
BIHAĆ – bez struje od 08:00 do 15:00
- Golubićki Put
- Izačić
- Izačić Kula
- Izačić Mušići
- Jasika
- 1. Marta – Pritoka
- Brandža – Pritoka
- Gornja Pritoka
- Muvekkitova
- Njivice – Pritoka
- Pritoka
- Pritoka Njivice
- Pritoka – Golubićki Put
CAZIN – bez struje od 08:00 do 17:00
- Srbljani
- Majetići
- Ostrožac
- Srbljani (drugi dio)
- Stari Grad
- Brdo Ostrožac
- Prošići
VELIKA KLADUŠA – bez struje od 09:00 do 11:00
BIHAĆ – dodatna isključenja od 09:00 do 13:00
- Abdurezaka H. Bjelevca
- Brčanska ulica
- Dolovi
- Grabeška
- Hamdije Kapidžića
- Ismeta Mujezinovića
- Kule
- Maskara
- Mehmeda Kolakovića
- Mlinska
- Orljani
- Orljanskih Ljiljana
- Osmana Redžića
- Petog bataljona vojne policije
- Podvinice
- Put 5. korpusa
- Put Armije RBiH
- Raze Kovačević
- Ribić
- Ribićkih Ljiljana
- Ružica
- Ružičkih Branilaca
- Segetska ulica
- Smaila Balića
- Todorovska
- Vinica
- Vinička ulica
- Kostajnička
VELIKA KLADUŠA – dodatno
BOSANSKA KRUPA – bez struje od 10:00 do 14:00
- Mahmić Selo
- Mahmić Selo – Mušići
- Mahmić Selo – Salihići