Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

Elektroprivreda BiH najavila je opsežna planska isključenja električne energije za četvrtak, 4. decembar 2025. godine, na području Unsko-sanskog kantona.

Zbog radova na mreži, veliki broj ulica i naselja u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi ostaće bez struje u različitim terminima.

Održavanje

Prekid isporuke električne energije planiran je radi održavanja, remonta i unapređenja distributivne mreže.

Iz EPBiH apeluju na stanovnike da se pravovremeno pripreme.

BIHAĆ – bez struje od 08:00 do 15:00

Golubićki Put

Izačić

Izačić Kula

Izačić Mušići

Jasika

1. Marta – Pritoka

Brandža – Pritoka

Gornja Pritoka

Muvekkitova

Njivice – Pritoka

Pritoka

Pritoka Njivice

Pritoka – Golubićki Put

CAZIN – bez struje od 08:00 do 17:00

Srbljani

Majetići

Ostrožac

Srbljani (drugi dio)

Stari Grad

Brdo Ostrožac

Prošići

VELIKA KLADUŠA – bez struje od 09:00 do 11:00

Klupe

Ponikve

Trnovi

BIHAĆ – dodatna isključenja od 09:00 do 13:00

Abdurezaka H. Bjelevca

Brčanska ulica

Dolovi

Grabeška

Hamdije Kapidžića

Ismeta Mujezinovića

Kule

Maskara

Mehmeda Kolakovića

Mlinska

Orljani

Orljanskih Ljiljana

Osmana Redžića

Petog bataljona vojne policije

Podvinice

Put 5. korpusa

Put Armije RBiH

Raze Kovačević

Ribić

Ribićkih Ljiljana

Ružica

Ružičkih Branilaca

Segetska ulica

Smaila Balića

Todorovska

Vinica

Vinička ulica

Kostajnička

VELIKA KLADUŠA – dodatno

Šumatac — 10:00 do 13:00

BOSANSKA KRUPA – bez struje od 10:00 do 14:00