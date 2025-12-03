Logo
Large banner

Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

Izvor:

ATV

03.12.2025

20:03

Komentari:

0
Велико искључење струје најављено за Крајину
Foto: Ustupljena fotografija

Elektroprivreda BiH najavila je opsežna planska isključenja električne energije za četvrtak, 4. decembar 2025. godine, na području Unsko-sanskog kantona.

Zbog radova na mreži, veliki broj ulica i naselja u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi ostaće bez struje u različitim terminima.

Održavanje

Prekid isporuke električne energije planiran je radi održavanja, remonta i unapređenja distributivne mreže.

Iz EPBiH apeluju na stanovnike da se pravovremeno pripreme.

BIHAĆ – bez struje od 08:00 do 15:00

  • Golubićki Put
  • Izačić
  • Izačić Kula
  • Izačić Mušići
  • Jasika
  • 1. Marta – Pritoka
  • Brandža – Pritoka
  • Gornja Pritoka
  • Muvekkitova
  • Njivice – Pritoka
  • Pritoka
  • Pritoka Njivice
  • Pritoka – Golubićki Put

CAZIN – bez struje od 08:00 do 17:00

  • Srbljani
  • Majetići
  • Ostrožac
  • Srbljani (drugi dio)
  • Stari Grad
  • Brdo Ostrožac
  • Prošići

VELIKA KLADUŠA – bez struje od 09:00 do 11:00

  • Klupe
  • Ponikve
  • Trnovi

BIHAĆ – dodatna isključenja od 09:00 do 13:00

  • Abdurezaka H. Bjelevca
  • Brčanska ulica
  • Dolovi
  • Grabeška
  • Hamdije Kapidžića
  • Ismeta Mujezinovića
  • Kule
  • Maskara
  • Mehmeda Kolakovića
  • Mlinska
  • Orljani
  • Orljanskih Ljiljana
  • Osmana Redžića
  • Petog bataljona vojne policije
  • Podvinice
  • Put 5. korpusa
  • Put Armije RBiH
  • Raze Kovačević
  • Ribić
  • Ribićkih Ljiljana
  • Ružica
  • Ružičkih Branilaca
  • Segetska ulica
  • Smaila Balića
  • Todorovska
  • Vinica
  • Vinička ulica
  • Kostajnička

VELIKA KLADUŠA – dodatno

  • Šumatac — 10:00 do 13:00

BOSANSKA KRUPA – bez struje od 10:00 do 14:00

  • Mahmić Selo
  • Mahmić Selo – Mušići
  • Mahmić Selo – Salihići

Podijeli:

Tagovi:

Struja

električna energija

Krajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Zanimljivosti

Rakun provalio u prodavnicu i napio se: Radnici ga pronašli onesvješćenog u toaletu

1 h

0
Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

Ekonomija

Oglasio se NIS: Evo kako se može platiti gorivo

1 h

0
Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Svijet

Objavljeni nikad viđeni snimci sa Epstinovog bludnog ostrva

1 h

0
Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

Društvo

Obilježen međunarodni dan osoba sa invaliditetom

1 h

0

Više iz rubrike

Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

Društvo

Obilježen međunarodni dan osoba sa invaliditetom

1 h

0
Асим Опардија са својим кравама

Društvo

Dječak iz BiH primjer svima: Krave za njega nisu stoka, već dio porodice

2 h

0
Писмо читаоца: Није љубав фотографија

Društvo

Pismo čitaoca: Nije ljubav fotografija

3 h

4
Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

Društvo

Položaj invalida bolji, zapošljavanje i dalje najveći problem

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner