Banjalučka policija o teškoj nesreći: Reagovala Hitna

Banjalučka policija saopštila je detalje saobraćajne nezgode, koja se u srijedu naveče, 3. decembra, dogodila u naselju Starčevica, a kojoj je povrijeđen pješak.

"Danas u 19 časova u ulici Krfska dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali B.V. iz Banjaluke sa putničkim vozilom marke ford i pješak, lice D.S. iz Banjaluke", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Policijske uprave Banjaluka.

Republika Srpska SDS zatražio od Amerikanaca uklanjanje sa crne liste

Pješak je, kako navode iz policije, zadobio tjelesne povrede i od strane Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka mu je ukazana ljekarska pomoć.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj.