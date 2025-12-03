Banjalučka policija o teškoj nesreći: Reagovala Hitna

Izvor:
ATV
03.12.2025
20:48
Banjalučka policija saopštila je detalje saobraćajne nezgode, koja se u srijedu naveče, 3. decembra, dogodila u naselju Starčevica, a kojoj je povrijeđen pješak.
"Danas u 19 časova u ulici Krfska dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali B.V. iz Banjaluke sa putničkim vozilom marke ford i pješak, lice D.S. iz Banjaluke", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Policijske uprave Banjaluka.
Pješak je, kako navode iz policije, zadobio tjelesne povrede i od strane Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka mu je ukazana ljekarska pomoć.
Na licu mjesta obavljen je uviđaj.
