Ni vlasnik ne vjeruje šta je ukradeno: Lopovi ojadili domaćina iz BiH

Na području Sanskog Mosta zabilježena je nesvakidašnja krađa koja je iznenadila mještane i vlasnika imanja.

Nepoznate osobe ukrale su čak 80 bala sijena sa privatnog posjeda, što je izazvalo materijalnu štetu, ali i brojna pitanja o načinu na koji je krađa izvedena.

Društvo Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

Vlasnik je nestanak primijetio tokom obilaska imanja, nakon čega je odmah obavijestio policiju.

S obzirom na količinu sijena i potreban transport, pretpostavlja se da je u krađi učestvovalo više osoba, te da je korišteno vozilo većeg kapaciteta.

Zanimljivosti Rakun provalio u prodavnicu i napio se: Radnici ga pronašli onesvješćenog u toaletu

Policija je obavila uviđaj i započela rad na identifikaciji počinilaca.

Istraga je u toku, piše "Cazin.net".