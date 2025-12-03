Ni vlasnik ne vjeruje šta je ukradeno: Lopovi ojadili domaćina iz BiH

Izvor:
Na području Sanskog Mosta zabilježena je nesvakidašnja krađa koja je iznenadila mještane i vlasnika imanja.
Nepoznate osobe ukrale su čak 80 bala sijena sa privatnog posjeda, što je izazvalo materijalnu štetu, ali i brojna pitanja o načinu na koji je krađa izvedena.
Vlasnik je nestanak primijetio tokom obilaska imanja, nakon čega je odmah obavijestio policiju.
S obzirom na količinu sijena i potreban transport, pretpostavlja se da je u krađi učestvovalo više osoba, te da je korišteno vozilo većeg kapaciteta.
Policija je obavila uviđaj i započela rad na identifikaciji počinilaca.
Istraga je u toku, piše "Cazin.net".
