Logo
Large banner

Ni vlasnik ne vjeruje šta je ukradeno: Lopovi ojadili domaćina iz BiH

Izvor:

ATV

03.12.2025

20:06

Komentari:

0
Ни власник не вјерује шта је украдено: Лопови ојадили домаћина из БиХ
Foto: Pexels

Na području Sanskog Mosta zabilježena je nesvakidašnja krađa koja je iznenadila mještane i vlasnika imanja.

Nepoznate osobe ukrale su čak 80 bala sijena sa privatnog posjeda, što je izazvalo materijalnu štetu, ali i brojna pitanja o načinu na koji je krađa izvedena.

Струја

Društvo

Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

Vlasnik je nestanak primijetio tokom obilaska imanja, nakon čega je odmah obavijestio policiju.

S obzirom na količinu sijena i potreban transport, pretpostavlja se da je u krađi učestvovalo više osoba, te da je korišteno vozilo većeg kapaciteta.

Ракун

Zanimljivosti

Rakun provalio u prodavnicu i napio se: Radnici ga pronašli onesvješćenog u toaletu

Policija je obavila uviđaj i započela rad na identifikaciji počinilaca.

Istraga je u toku, piše "Cazin.net".

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

Pljačka

sijeno

Sanski Most

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

Ekonomija

Oglasio se NIS: Evo kako se može platiti gorivo

1 h

0
Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Svijet

Objavljeni nikad viđeni snimci sa Epstinovog bludnog ostrva

1 h

0
Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

Društvo

Obilježen međunarodni dan osoba sa invaliditetom

1 h

0
''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Fudbal

''Protjerivanje'' Nemanje Radonjića iz Zvezde dobilo epilog

1 h

0

Više iz rubrike

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Hronika

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

4 h

0
Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

Hronika

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

4 h

0
Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

Hronika

Krvav obračun zbog parkinga: Muškarac pretučen dizalicom za auto

5 h

0
полиција

Hronika

Trebinje: Predložen pritvor muškarcu (71) osumnjičenom za obljubu dvije djevojčice

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner