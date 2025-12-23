Logo
Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

SRNA

23.12.2025

22:53

Пуцњава у Денверу, убијен полицајац
Foto: Tanjug/AP/The Denver Post/Hyoung Chang

Pripadnik policije Sjedinjenih Američkih Država ubijen je danas u pucnjavi u Vilmingtonu u saveznoj države Delaver, prenio je Rojters.

Do pucnjave je došlo oko 14 časova po lokalnom, odnosno 20 časova po centralnoevropskom vremenu, nakon čega su policijske snage uhapsile osumnjičenog.

- Potvrđeno je da je jedan policajac iz Delvaera ubijen tokom incidenta. Nastavljamo da procenjujemo da li je uzrokovano još štete - navodi se u saopštenju policije.

U saopštenju se navodi da se javnosti izbjegava područje pucnjave dok traje istraga.

