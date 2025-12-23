Stravična nesreća u Turskoj: Srušio se avion sa vojnim vrhom; Svi su mrtvi

Izvor:
Načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed Al Hadad i njegova pratnja poginuli su danas u padu aviona, koji je nestao sa radara nedugo nakon polijetanja sa turskog aerodroma Ankara Esenbog, izjavio je šef Vlade nacionalnog jedinstva Libije Abdelhamid Dbeibah.
''Obaviješteni smo o smrti načelnika štaba libijske vojske Al Hadada i onih koji su ga pratili'', rekao je Dbeibah, a prenosi Hurijet.
Kako se navodi, avion se srušio na oko dva kilometra udaljenosti od sela Kesikavak u okrugu Hajmana.
BREAKING NEWS: Libya's Chief of General Staff, Lieutenant General Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, and four accompanying Libyan military officials were killed when their Falcon 50 business jet crashed shortly after takeoff from Ankara's Esenboğa Airport on Tuesday, December 23, 2025 pic.twitter.com/XWL30wi3D4— THE BRIEF - Northern Nigeria (@thebriefNorthNg) December 23, 2025
Turski ministar pravde Jilmaz Tunč je saopštio da je pokrenuta istraga o padu aviona.
Prethodno je ministar unutrašnih poslova turske Ali Jerlikaja rekao da je veza sa privatnima avionom u kojem su se nalazili Al Hadad i četvoro ljudi iz njegove pratnje izgubljena nedugo nakon polijetanja sa aerodroma.
🚨🚨🚨— Omerta Haber Ajansı 🇹🇷 (@omerta_haber) December 23, 2025
Uçağın enkazına ulaşıldı. İddialara göre görüntüler Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın enkazına ait.
Telegram: https://t.co/UTK3N35vQg#Libya #düştü #SonDakika https://t.co/Qy9hUOSWry pic.twitter.com/UIvivUnrM4
Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poletio je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/Eoe1aGuKkx— 3W (@WorldWarWatch) December 23, 2025
"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom slijetanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letjelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.
Snimci bezbjednosnih kamera sa mjesta nesreće zabilježili su trenutke pada aviona.
Ministar nacionalne odbrane, Jašar Guler, ranije u utorak je primio načelnika Generalštaba Libije, generala Hadada.
Načelnik Generalštaba, general Selčuk Bajraktaroğlu, zvanično je dočekao generala Al-Hadada, koji je posjetio Tursku kao njegov gost, u sjedištu Generalštaba.
