Logo
Large banner

Stravična nesreća u Turskoj: Srušio se avion sa vojnim vrhom; Svi su mrtvi

Izvor:

B92

23.12.2025

22:13

Komentari:

0
Стравична несрећа у Турској: Срушио се авион са војним врхом; Сви су мртви
Foto: Tanjug/AP Photo/Zurab

Načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed Al Hadad i njegova pratnja poginuli su danas u padu aviona, koji je nestao sa radara nedugo nakon polijetanja sa turskog aerodroma Ankara Esenbog, izjavio je šef Vlade nacionalnog jedinstva Libije Abdelhamid Dbeibah.

''Obaviješteni smo o smrti načelnika štaba libijske vojske Al Hadada i onih koji su ga pratili'', rekao je Dbeibah, a prenosi Hurijet.

Kako se navodi, avion se srušio na oko dva kilometra udaljenosti od sela Kesikavak u okrugu Hajmana.

Turski ministar pravde Jilmaz Tunč je saopštio da je pokrenuta istraga o padu aviona.

Prethodno je ministar unutrašnih poslova turske Ali Jerlikaja rekao da je veza sa privatnima avionom u kojem su se nalazili Al Hadad i četvoro ljudi iz njegove pratnje izgubljena nedugo nakon polijetanja sa aerodroma.

Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poletio je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.

"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom slijetanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letjelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.

Snimljen trenutak pada aviona

Snimci bezbjednosnih kamera sa mjesta nesreće zabilježili su trenutke pada aviona.

Ministar nacionalne odbrane, Jašar Guler, ranije u utorak je primio načelnika Generalštaba Libije, generala Hadada.

Načelnik Generalštaba, general Selčuk Bajraktaroğlu, zvanično je dočekao generala Al-Hadada, koji je posjetio Tursku kao njegov gost, u sjedištu Generalštaba.

Podijeli:

Tagovi:

Turska

Avionska nesreća

pad aviona

pogibija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тучпа посланика у турском парламенту

Svijet

Masovna tuča u turskom parlamentu: Pesnice sijevale na sve strane

1 d

0
Потписивање Меморандума

Ekonomija

Sele iz Turske u Srpsku: Ulažu milione i zapošljavaju 160 ljudi

1 d

0
Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

Savjeti

Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

4 d

0
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Svijet

Za vrtače u Turskoj kažu da su biblijsko proročanstvo: "Bog se kreće"

1 sedm

0

Više iz rubrike

Објављене шок фотографије Есптајна: Тренутак када је први пут покушао самоубиство

Svijet

Objavljene šok fotografije Esptajna: Trenutak kada je prvi put pokušao samoubistvo

3 h

0
Мађарска: Ратни зајам ЕУ за Украјину само ће продужити рат, а никад неће бити отплаћен

Svijet

Mađarska: Ratni zajam EU za Ukrajinu samo će produžiti rat, a nikad neće biti otplaćen

3 h

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

6 h

0
Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

Svijet

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

53

Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

22

40

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

22

37

Svetislav Pešić postao najstariji trener u istoriji Evrolige

22

32

Pijan i drogiran ubio autom Ajlu pred ocem, dobio 3 godine zatvora

22

18

Dodik o prijevremenim izborima: Angažovali smo se koliko je trebalo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner