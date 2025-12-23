Stravična nesreća u Turskoj: Srušio se avion sa vojnim vrhom; Svi su mrtvi

Načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed Al Hadad i njegova pratnja poginuli su danas u padu aviona, koji je nestao sa radara nedugo nakon polijetanja sa turskog aerodroma Ankara Esenbog, izjavio je šef Vlade nacionalnog jedinstva Libije Abdelhamid Dbeibah.

''Obaviješteni smo o smrti načelnika štaba libijske vojske Al Hadada i onih koji su ga pratili'', rekao je Dbeibah, a prenosi Hurijet.

Kako se navodi, avion se srušio na oko dva kilometra udaljenosti od sela Kesikavak u okrugu Hajmana.

BREAKING NEWS: Libya's Chief of General Staff, Lieutenant General Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, and four accompanying Libyan military officials were killed when their Falcon 50 business jet crashed shortly after takeoff from Ankara's Esenboğa Airport on Tuesday, December 23, 2025 pic.twitter.com/XWL30wi3D4 — THE BRIEF - Northern Nigeria (@thebriefNorthNg) December 23, 2025

Turski ministar pravde Jilmaz Tunč je saopštio da je pokrenuta istraga o padu aviona.

Prethodno je ministar unutrašnih poslova turske Ali Jerlikaja rekao da je veza sa privatnima avionom u kojem su se nalazili Al Hadad i četvoro ljudi iz njegove pratnje izgubljena nedugo nakon polijetanja sa aerodroma.

Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poletio je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/Eoe1aGuKkx — 3W (@WorldWarWatch) December 23, 2025

"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom slijetanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letjelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.

Snimljen trenutak pada aviona

Snimci bezbjednosnih kamera sa mjesta nesreće zabilježili su trenutke pada aviona.

Ministar nacionalne odbrane, Jašar Guler, ranije u utorak je primio načelnika Generalštaba Libije, generala Hadada.

Načelnik Generalštaba, general Selčuk Bajraktaroğlu, zvanično je dočekao generala Al-Hadada, koji je posjetio Tursku kao njegov gost, u sjedištu Generalštaba.