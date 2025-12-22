Masovna tuča u turskom parlamentu: Pesnice sijevale na sve strane

Haotične scene odigrale su se u turskom parlamentu u nedjelju kasno uveče kada su poslanici vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP) i glavne opozicione Republikanske narodne stranke (CHP) započeli tuču tokom posljednjeg dana rasprave o budžetu. Sukob je trajao oko deset minuta, a poslanici su se tukli usred parlamentarne sale.

Predsjednik parlamenta Numan Kurtulmus bio je prisiljen prekinuti sjednicu dok su sigurnosne službe pokušavale razdvojiti sukobljene poslanike.

Iako je došlo do nasilja, Zakon o centralnom budžetu za 2026. godinu usvojen je sa 320 glasova za i 249 protiv, dok je Zakon o završnom računu za 2024. godinu prošao sa 316 glasova za i 247 protiv.

Do sukoba je došlo nakon žestoke verbalne rasprave između poslanika AKP-a iz Burse Mustafe Varanka i zamjenika šefa poslaničke grupe CHP-a Gokhana Gunajdina. Varank je sa govornice okrenuo se prema klupama CHP-a.

"Dovedite vašeg generalnog predsjednika, ne bi se trebao bojati mene. Srećom, naš narod vrlo dobro zna dosje gospodina Ozgura. Poljoprivrednici u gradovima kojima upravljaju CHP opštine i dalje čekaju besplatne traktore koje je Ozgur Ozel obećao", poručio je on.

Gunajdin je oštro odgovorio, optužujući vladajuću stranku da "pokušava dotaknuti dno s polemikom" i tvrdeći da vlada kleveta CHP opštine.

Kada je zamjenik šefa poslaničke grupe CHP-a Ali Mahir Basarir ustao da protestira, napetost je brzo eskalirala iz verbalnog sukoba u guranje, a potom u razmjenu udaraca. Mnogi poslanici iz obje stranke uključili su se u tuču, dok su sigurnosne službe i drugi poslanici pokušavali smiriti situaciju.

Tuča je trajala oko deset minuta, a sukobi su se nastavili čak i tokom pauze. U sali su bili prisutni predsjednik CHP-a Ozgur Ozel i predsjednik Nacionalističke pokretne stranke (MHP) Devlet Bahceli.

(Analitika)