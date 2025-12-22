Dodik ugostio Njegovo preosveštenstvo episkopa osječkopoljskog i baranjskog Heruvima

"Bila mi je čast da danas u Banjaluci ugostim Njegovo preosveštenstvo episkopa osječkopoljskog i baranjskog Heruvima, te da s njim razgovaram o položaju srpskog naroda u Eparhiji osječkopoljskoj i baranjskoj", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik je istakao da je srpski narod kroz istoriju opstajao oslanjajući se na pravoslavne i tradicionalne vrijednosti, koje predstavljaju temelj zdravog i stabilnog društva.

"Uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju identiteta, duhovnosti i sabornosti našeg naroda je nemjerljiva i trajno značajna", istakao je Dodik.