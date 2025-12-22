ATV saznaje: Branko Blanuša preuzima SDS na godinu dana

Branko Blanuša, kandidat SDS-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, preuzeće čelo ove stranke, saznaje ATV.

Prema našim informacijama, Blanuša je pristao da bude vršilac dužnosti predsjednika stranke na godinu dana.

Ova odluka dolazi nakon sjednice Glavnog odbora stranke održane 17. decembra, kada je i spomenuto da bi Blanuši mogla da bude ponuđena ova funkcija.

Podsjećamo, nakon prijevremenih izbora za predsjednika Srpske Blanuša je više puta naglašavao da ne razmišlja poziciji lidera SDS-a, ali je očigledno podlegao pritiscima iz stranke, a najviše onima izvan stranke.

Inače, unutarstranački izbori SDS-a biće održani 28. decembra, potvrđeno je takođe na ovoj sjednici.

Bez predsjednika od jula

Podsjećamo, SDS je od jula bez predsjednika stranke kada je Milan Miličević podno neopozivu ostavku na ovu poziciju.

Tada je Jovica Radulović, dotadašnji predsjednik Glavnog odbora, postao vršiolac dužnosti predsjednika stranke do unutarstranačkih izbora.

Pored Miličevića, tada su ostavke podnijela i četiri člana Predsjedništva SDS-a, Ognjen Bodiroga, Mirjana Orašanin, Milica Radovanović i Đorđe Milićević.