Šeranić: Informacioni sistem unaprijediće proces i obuhvat imunizacije

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas da će novi informacioni sistem Instituta za javno zdravstvo unaprijediti proces i obuhvat imunizacije u Srpskoj.

Šeranić je rekao da će novi informacioni sistem za efikasnije planiranje i praćenje procesa imunizacije Instituta omogućiti epidemiolozima da imaju jasnije podatke o tome koje dijete u Srpskoj nije imunizovano i kojom vakcinom.

"Epidemiolozi i svi koji rade u centrima za imunizaciju, koristeći ovaj sistem, imaće više vremena da se posvete pacijentima", rekao je Šeranić novinarima na konferenciji Instituta "Digitalizacija u javnom zdravstvu: Novi informacioni sistem za efikasnije planiranje i praćenje procesa imunizacije".

Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Bojan Đenić istakao je da će sistem početi sa radom u nekoliko domova zdravlja od početka naredne godine, a plan je da do kraja 2026. godine bude uspostavljen u čitavoj Republici.

"Na ovom projektu radimo nekoliko godina. On će olakšati rad Instituta u više aspekata u pogledu praćenja imunizacije. Možemo da reagujemo u realnom vremenu ukoliko bi u određenim lokalnim zajednicama imali smanjen obuhvat vakcinacije", rekao je Đenić.

On je dodao da će sistemom biti obezbijeđen i kvalitetan transport vakcina.

Šef Sekcije za zdravlje Unicefa u BiH Jela Aćimović rekla je da je Unicef pomogao navedeni projekat sa ciljem jačanja progama imunizacije.

Ona je pojasnila da elektronski sistem imunizacije i digitalizacija ne znači samo tehničko rješenje nego omogućavaju da sve podatke imaju u realnom vremenu, da je zdravstvenim radnicima mnogo lakše da upravljaju količinama vakcina, te da preciznije planiraju.

"Najvažnija stvar koju dobijamo ovim jeste da ni jedno dijete ne ostane zaboravljeno", rekla je Aćimovićeva.