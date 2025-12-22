Logo
Large banner

Šeranić: Informacioni sistem unaprijediće proces i obuhvat imunizacije

Izvor:

SRNA

22.12.2025

10:52

Komentari:

0
Ален Шеранић
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas da će novi informacioni sistem Instituta za javno zdravstvo unaprijediti proces i obuhvat imunizacije u Srpskoj.

Šeranić je rekao da će novi informacioni sistem za efikasnije planiranje i praćenje procesa imunizacije Instituta omogućiti epidemiolozima da imaju jasnije podatke o tome koje dijete u Srpskoj nije imunizovano i kojom vakcinom.

"Epidemiolozi i svi koji rade u centrima za imunizaciju, koristeći ovaj sistem, imaće više vremena da se posvete pacijentima", rekao je Šeranić novinarima na konferenciji Instituta "Digitalizacija u javnom zdravstvu: Novi informacioni sistem za efikasnije planiranje i praćenje procesa imunizacije".

Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Bojan Đenić istakao je da će sistem početi sa radom u nekoliko domova zdravlja od početka naredne godine, a plan je da do kraja 2026. godine bude uspostavljen u čitavoj Republici.

"Na ovom projektu radimo nekoliko godina. On će olakšati rad Instituta u više aspekata u pogledu praćenja imunizacije. Možemo da reagujemo u realnom vremenu ukoliko bi u određenim lokalnim zajednicama imali smanjen obuhvat vakcinacije", rekao je Đenić.

Чак Норис

Scena

Umrla prva supruga Čaka Norisa: Poznato od čega je bolovala

On je dodao da će sistemom biti obezbijeđen i kvalitetan transport vakcina.

Šef Sekcije za zdravlje Unicefa u BiH Jela Aćimović rekla je da je Unicef pomogao navedeni projekat sa ciljem jačanja progama imunizacije.

Ona je pojasnila da elektronski sistem imunizacije i digitalizacija ne znači samo tehničko rješenje nego omogućavaju da sve podatke imaju u realnom vremenu, da je zdravstvenim radnicima mnogo lakše da upravljaju količinama vakcina, te da preciznije planiraju.

"Najvažnija stvar koju dobijamo ovim jeste da ni jedno dijete ne ostane zaboravljeno", rekla je Aćimovićeva.

Podijeli:

Tag:

Alen Šeranić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала

Scena

Umrla prva supruga Čaka Norisa: Poznato od čega je bolovala

1 h

0
Хапшење у Источном Сарајеву због дроге

Hronika

Hapšenje u Istočnom Sarajevu zbog droge

1 h

0
Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

Region

Tramp poslao obavještenje u Podgoricu i Skoplje: Imaju manje od mjesec

1 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

U ovoj zemlji poreske dugove umjesto službenika određivaće robot

1 h

0

Više iz rubrike

Дјеца чувају сјећање на своје хероје

Republika Srpska

Djeca čuvaju sjećanje na svoje heroje

17 h

0
Трговска гора је директан удар на БиХ

Republika Srpska

Trgovska gora je direktan udar na BiH

17 h

0
Којић: Магазиновић замајава јавност

Republika Srpska

Kojić: Magazinović zamajava javnost

20 h

1
ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

Republika Srpska

GrO SPS Banja Luka: Odgovorna politika, razvijena organizacija i priprema za Opšte izbore

22 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Kolika je prosječna plata u Srpskoj?

12

36

Proglašena najotrovija namirnica za 2026. godinu: Konzumiramo je gotovo svakodnevno

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner