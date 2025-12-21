Trgovska gora je direktan udar na BiH

BiH već godinama zadržava Hrvatsku u pokušajima da pokrene ključne korake u izgradnji odlagališta nuklearnog otpada, tvrdi to član Ekspertskog tima za Trgovsku goru.

Nemanja Galić kaže da su primjedbe upućene i Evropskoj komisiji. Hrvatska, poručuje Galić, još nije ispunila glavni preduslov da bi mogla da započne konkretne radove na lokaciji. Nisu dovršili studiju uticaja na životnu sredinu u okviru koje mora biti uključena i BiH.

„To je nešto što očekujemo da će oni sada da objave tu studiju u prvom kvartalu sljedeće godine. To je glavni dio tog postupka, ali to je osnovni preduslov da oni bilo šta mogu da urade. Ovo što su oni učinili ove godine je prejudiciranje ishoda tog postupka Studija uticaja na životnu sredinu, pa smo shodno tome, onda i mi reagovali. Svaka njihova radnja je uvijek imala određenu reakciju. Oni su u velikom zaostatku i već par puta su produžavali sporazum sa Slovenijom o preuzimanju radioaktivnog otpada“, kaže član Ekspertskog tima za Trgovsku goru Nemanja Galić.

Republika Srpska i dalje oštro odbacuje projekat odlaganja nuklearnog otpada na toj lokaciji. Pravna borba se nastavlja. Potezi Hrvatske su isključivo politički, ocjena je resornog ministra.

„Kroz ove procedure su to i dokazali, jer apsolutno nisu konsultovali ni struku, ni nauku. S druge strane, pomno smo pratili i tok rasprava koji se dešavao na samom Saboru i vidjeli smo da se veliki broj saborskih zastupnika, dakle, narodnih poslanika protivi i spornom zakonu i načinu njegovog donošenja i uopšte aktivnostima i načinu na koji ih Hrvatska provodi, a vezano za Trgovsku goru“, naglasio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Zatreslo se i u Savjetu ministara BiH. Usvajanje Zakona o izgradnji centra za skladištenje nuklearnog otpada je sramotno. Kaže to ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH. Elmedin Konaković tvrdi da podržava Stašu Košarca.

„Ovo je jedan od najgrubljih nasrtaja hrvatske politike, hrvatske Vlade na državu BiH i njene građane. Ovo je jedan od najgorih oblika nepoštovanja BiH i naših interesa i zaista je to sramotno. I ovo što se danas pojavljivalo, ja sam to objavio, proslijedili smo pisma koja smo dobijali od kolege Košarca, jer je on tu potpuno u pravu“, tvrdi ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković.

Okasnilo se sa slanjem. 100 dana je protestna nota "ležala" u ladicama u MIP-u. Tvrdi to Staša Košarac. Zakazala je i diplomatsko konzularna mreža.

"Uputio sam više protestnih nota. Jednu od protestnih nota sam uputio 27. juna 2025. godine. Simptomatično je da je tek proslijeđena 2. oktobra. Protestna nota sto dana leži u Sarajevu. Gdje to ima, ljudi moji? Ida Rašidbegović je član Koordinacionog tijela ispred MIP-a, obavijestila 14. novembra da je protestna nota stajala u MIP-u jer je oštro napisana. Gospodo, ako neko ugrožava 250.000 ljudi, njihovo zdravlje i živote, prirodne ljepote Une, građane Republike Srpske i Federacije, pa neću onda pisati ljubavna pisma. Kako treba da napišem pismo, nego oštro?", istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac.

Pravna i diplomatska borba se nastavljaju, uključujući i primjenu ESPOO konvencije i angažman međunarodne advokatske kuće, uvjeravaju nadležni. Pitanje Trgovske gore ostaje jedno od najosjetljivijih ekoloških i političkih pitanja u regionu.