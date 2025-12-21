Logo
Kojić: Magazinović zamajava javnost

Izvor:

SRNA

21.12.2025

15:40

Којић: Магазиновић замајава јавност
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je da predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a BiH Saša Magazinović pričom o Trgovskoj gori zamajava javnost i sakuplja političke poene.

"Resorno ministarstvo preduzimalo je aktivnosti za Trgovsku goru, a i Srbi ministri u Savjetu ministara, takođe, aktivno postupaju u tom slučaju", rekao je Kojić Srni.

Ukazao je i da isti taj Magazinović neće da kaže zbog čega se blokira otvaranje graničnog prelaza na Savi kod Gradiške.

Haker

Region

Ucjenjivao ženu eksplicitnim fotografijama

On je naveo i da Magazinović nije mjerodavan za polemiku sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, koji kao i Republika Srpska godinama preduzimaju aktivnosti kako bi se spriječila izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, tik uz granicu sa Republikom Srpskom, odnosno BiH.

Milorad Kojić

Trgovska gora

