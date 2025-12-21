Logo
Ucjenjivao ženu eksplicitnim fotografijama

Kurir

21.12.2025

15:38

računar, haker, tehnologija
Foto: Pexels

Budvanska policija uhapsila je državljanina Srbije A. H. (41) zbog sumnje da je sa još jednom osobom ucenjivao žensku osobu.

"Službenici Odjeljenja bezbednosti Budva su postupali po prijavi oštećene ženske osobe, od 19. decembra 2025. godine, u kojoj je navela da su joj dva nepoznata muška lica, tokom dužeg vremenskog perioda, pretila objavljivanjem njenih eksplicitnih fotografija, zahtijevajući od nje novac u zamjenu za neobjavljivanje navedenog sadržaja. Iz straha od realizacije upućenih pretnji, oštećena je ovim licima u više navrata predala novac u ukupnom iznosu od 1.100 evra", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da se u radnjama prijavljenih osoba stiču elementi bića krivičnog dela ucjena, izvršenog u produženom trajanju, te naložio preduzimanje daljih mjera i radnji na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih.

"Nakon što su osumnjičena lica od oštećene, dan prije podnošenja prijave, zahtijevala dodatnih 2.000 evra, a potom i predaju mobilnog telefona marke iPhone 17, kao i 500 evra, koje je oštećena bila dužna da im preda 20. decembra, policijski službenici su, u koordinaciji sa postupajući državnim tužiocem, u cilju lociranja osumnjičenih lica, sproveli ciljanu operativno-taktičku mjeru i radnju, te organizovali kontrolisanu akciju primopredaje novca. Tom prilikom je u akciji identifikovano i u službene prostorije dovedeno lice A. H. (41) državljanin Republike Srbije koji je na prethodno dogovorenu lokaciju sa oštećenom, pristigao vozilom marke 'Volkswagen Passat', novopazarskih registarskih oznaka", piše u saopštenju.

Iz UP su rekli da je nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenog obavještenja, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, A. H. uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa još jednom osobom izvršio krivično dela ucjena, u produženom trajanju.

"Policija nastavlja aktivnosti u cilju identifikacije i procesuiranja i drugog osumnjičenog lica", piše u saopštenju, prenosi Kurir.

eksplicitne fotografije

