Novi raskol u porodici Bekam

Već neko vrijeme se govori o tome da porodica Bekam ne funkcioniše u zajedništvu kako je to nekad bilo. Njihov najstariji sin Bruklin dugo nije viđen sa njima, a sada se više ne prate ni međusobno na društvenim mrežama.

Dejvid i Viktorija takođe ne prate ni Bruklinovu suprugu, Nikolu Pelc Bekam. Bruklin takođe među pratiocima nema ni svoju braću, Romea i Kruza.

Prestanak praćenja Bekamovih na Instagramu dolazi usred burnog vremena za slavnu porodicu. Prije tri godine Bruklin se oženio Nikolom Pelc na elegantnom vjenčanju u Palm Biču, Florida, gd‌je su bili okruženi porodicom i prijateljima. Srećan događaj je takođe označio početak glasina o porodičnom razdoru između Bruklin i Nikole i ostatka porodice Bekam.

U maju ove godine je Dejvid proslavio svoj 50. rođendan i dok su Viktorija, Romeo (23), Kruz (20) i Harper (14) prisustvovali, Nikola i Bruklin nisu bili prisutni, uprkos tome što su dobili pozivnicu za događaj.

Izvor je ranije ove godine rekao časopisu da nije lako popraviti raskol u porodici Bekam.

"Svaki put kada konačno dožive srećan trenutak, sve se ponovo raspadne. Pokušali su da se pomire. Bruklin se osjeća rastrgnuto. To je njegova porodica i krv, ali je uvijek imao komplikovan odnos sa ocem", dodao je izvor za Pipl, prenose "Večernje novosti".

Oglasio se Kruz Bekam

Mlađi sin Dejvida i Viktorije, Kruz, oglasio se na Instagramu i javno demantovao tvrdnje da su roditelji prestali da prate Bruklina. U objavi je naveo da su zapravo on, Dejvid i Viktorija blokirani od strane Bruklina na pomenutoj društvenoj mreži.

"Moji mama i tata nikada ne bi prestali da prate svog sina. Hajde da budemo precizni - probudili su se i shvatili da su blokirani. Kao i ja", napisao je Kruz.

Ovo je prvi put da neko iz porodice javno komentariše situaciju sa Bruklinom.