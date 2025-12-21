Oglasio se direktor Ski centra Durmitor poslije tragedije

Direktor crnogorskog ski centra Durmitor Marinko Purić izjavio je danas da žičara sa koje je u subotu stradao mladić poseduje tehničku i zakonsku dokumentaciju za rad.

Uprava i svi zaposleni u Turističkom centru Durmitor duboko su potreseni jučerašnjim tragičnim događajem na skijalištu Savin kuk, u kojem je život izgubio državljanin Njemačke, naveo je Purić, prenosi RTCG.

Kako je rekao, turistički centar Durmitor u potpunosti sarađuje sa Upravom policije i nadležnim tužilaštvom da bi se precizno utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog nesrećnog slučaja.

"Prije početka zimske sezone odrađene su sve redovne kontrole i pregledi, u skladu sa važećim propisima i standardima bezbjednosti", naglasio je on.

Zbog poštovanja prema porodici nastradalog i istrage koja je u toku, kaže da nisu u mogućnosti da iznose detalje, dok nadležni organi ne završe svoj dio posla.

Purić je posebno zahvalio spasilačkim ekipama.

"Posebnu zahvalnost dugujemo spasilačkim ekipama na profesionalnosti i požrtvovanosti prilikom evakuacije troje turista koji su se u trenutku zastoja našli na žičari", naveo je on.

Kako je istakao, javnost će blagovremeno biti obaveštena o svim novim zvaničnim informacijama.

Mladić, državljanin Njemačke, je poginuo, a njegova supruga je teško povrijeđena u nesreći koja se dogodila juče na žičari na Savinom kuku na Durmitoru, kada su strani turisti ispali iz korpe ski lifta.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo na drugom, strmijem dijelu žičare.

Kako je RTCG prenio pozivajući se na nezvanične podatke, sumnja se da je došlo do kvara na žičari broj dva, kada je korpa u kojoj su se nalazili turisti počela da klizi unazad i udarila udarila u drugu korpu.

Troje ljudi, koji su bili zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kuku na Durmitoru, uspešno su evakuisani, javila je TVCG, a u pitanju su državljani Srbije i Njemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.

RTCG je navela da je žičara na kojoj se u subotu dogodila nesreća stara oko 35 godina i da joj, prema dostupnim informacijama, nedostaje jedan stub.