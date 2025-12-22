Hapšenje u Istočnom Sarajevu zbog droge

Muškarac čiji su inicijali M.T. iz Istočnog Sarajeva uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pripadnici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo juče su prilikom kontrole, kod M.T. pronašli i oduzeli tri paketića sa spidom, saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Tokom pretresa putničkog automobila, stana i drugih prostorija koje navedeno lice koristi u Istočnom Novom Sarajevu, pronađena su i oduzeta dva paketića sa spidom, ukupne mase 10,50 grama i digitalna vaga za precizno mjerenje.