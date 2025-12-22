Logo
Large banner

Hapšenje u Istočnom Sarajevu zbog droge

Izvor:

ATV

22.12.2025

10:47

Komentari:

0
Хапшење у Источном Сарајеву због дроге
Foto: Pexels

Muškarac čiji su inicijali M.T. iz Istočnog Sarajeva uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pripadnici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo juče su prilikom kontrole, kod M.T. pronašli i oduzeli tri paketića sa spidom, saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

amerika zastava pixabay

Region

Tramp poslao obavještenje u Podgoricu i Skoplje: Imaju manje od mjesec

Tokom pretresa putničkog automobila, stana i drugih prostorija koje navedeno lice koristi u Istočnom Novom Sarajevu, pronađena su i oduzeta dva paketića sa spidom, ukupne mase 10,50 grama i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Podijeli:

Tagovi:

Istočno Sarajevo

hapšenje

Droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Робот

Nauka i tehnologija

U ovoj zemlji poreske dugove umjesto službenika određivaće robot

1 h

0
Како изградити повјерење у вези?

Ljubav i seks

Kako izgraditi povjerenje u vezi?

1 h

0
За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

Zdravlje

Za mame koje ne mogu bez jutarnjeg rituala: Da li kafa i dojenje idu jedno uz drugo

1 h

0
Новогодишња јелка лампице украси

Savjeti

Jelku okitite ovog datuma i 2026. će vam biti najuspješnija godina do sada

2 h

0

Više iz rubrike

Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској

Hronika

Šest povrijeđenih, jedno maloljetno: Nova teška nesreća u Srpskoj

2 h

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Hronika

U nesreći kod Višegrada poginula jedna osoba, saobraćaj obustavljen

2 h

0
Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

Hronika

Komšijska rasprava prerasla u tuču: Ima hospitalizovanih

3 h

0
Жичара

Hronika

Dijelovi žičare sa Durtmitora poslati na vještačenje

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Kolika je prosječna plata u Srpskoj?

12

36

Proglašena najotrovija namirnica za 2026. godinu: Konzumiramo je gotovo svakodnevno

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner