Šest povrijeđenih, jedno maloljetno: Nova teška nesreća u Srpskoj

Šest osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče, 21. decembra, dogodila u mjestu Radnička Voda kod Rogatice.

Među povrijeđenima je i jedan maloljetnik koji je zadobio teže povrede.

"U nezgodi su učestvovali M.J. iz Višegrada koja je upravljala vozilom pežo i M.M.G. državljanin Bugarske, koji je upravljao vozilom audi kju", kažu u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Objašnjavaju da se teško povrijeđeni maloljetnik nalazio u pežo.

Ostali su zadobili lakše tjelesne povrede.

"O svemu obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i u toku je dokumentovanje krivičnog djela Ugrožavanje javnog saobraćaja", zaključuju u policiji.