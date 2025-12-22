Logo
Komšijska rasprava prerasla u tuču: Ima hospitalizovanih

22.12.2025

08:47

Komentari:

0
Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих
Foto: Pexels.com

U selu Lopušnja kod Vlasotinca juče je oko 18 sati došlo najprije do svađe, pa potom do tuče dvojice mještana.

Kako je potvrđeno Jugmediji u policiji, u tuči dvojice muškaraca starih 40 i 50 godina, jedan je povrijeđen i hitno prebačen u Urgentni centar opšte bolnice Leskovac.

Фанил Сарваров-22122025

Svijet

Ovo je ruski general koji je ubijen u Moskvi

Motiv svađe i tuče je nepoznat, ali se zna da su se tukli pesnicama, pa je u toj tuču "deblji kraj" izvukao onaj stariji.

Njegovo stanje se dijagnosticira, a tužilac će odlučiti da li će ovaj slučaj procesuirati ili Prekršajni sud.

Stariji muškarac, prebačen je u bolnicu zbog povreda a slučaj je prijavljen policiji koja istražuje okolnosti incidenta.

