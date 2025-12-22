Logo
Ovo je ruski general koji je ubijen u Moskvi

Фанил Сарваров, руски генерал убијен у експлозији
Foto: osintdefender/Instagram/Screenshot

Ruski general Fanil Sarvarov poginuo je nakon što je u ponedjeljak, 22. decembra, njegov automobil raznijet u Moskvi.

Sarvarov je bio načelnik Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije, a prema nekim informacijama, učestvovao je u ratovima u Čečeniji, Osetiji, Siriji i Ukrajini.

Вања Квочка

Ostali sportovi

Mladi banjalučki plivač briljira u Holandiji

Rusija je odmah prstom uperila u Kijev.

Eksplozija se dogodila jutros oko 7 časova po moskovskom vremenu u ulici Jasenjeva u oblasti Domodedovo.

Prilikom eksplozije Sarvarov je teško povrijeđen i živ je dočekao spasioce, ali je podlegao povredama po dolasku u bolnicu.

U eksploziji su oštećena i druga parkirana vozila.

илу-жичара-25092025

Hronika

Dijelovi žičare sa Durtmitora poslati na vještačenje

Vjeruje se da je uzrok eksplozije improvizovana eksplozivna sredstva, koja je "bila postavljena ispod vozila i koja je eksplodirala nekoliko sekundi nakon što je vozilo krenulo".

Prema informacijama ruskog medija "Agencija", automobil je eksplodirao u blizini kuće u kojoj je bio prijavljen general, i na 150 metara od zgrade u kojoj živi više zaposlenih u GRU.

Rusija

general

Ubistvo

