Mile Kitić je ovu pjesmu posvetio jednom derventskom selu

Mile Kitić je rodom iz derventskog sela Donji Cerani koje i danas često obilazi i gdje svi imaju lijepu riječ za njega.

Mještani su prije par godina u jednoj emisiji ispričali da je živio siromašno, ali ističu da se nije promijenio. Svi vole kada dođe, a kada pjeva čak i u nekom obližnjem mjestu svi su obavezno na njegovom nastupu.

Ispričali su i da je uradio i jednu veliku stvar za selo - obezbijedio im je asfalt.

Da ne zaboravlja na svoje rodno selo, Kitić je pokazao i nedavnom objavom na Fejsbuku i podsjetio da je Donjim Ceranima posvetio pjesmu "Kuća kraj puta".

- Ovu pjesmu sam snimio 2018. godine i posvetio svom selu – mojim Donjim Ceranima. Vrijeme je kad se naša dijaspora vraća svojim kućama. Sretan put svima i dobro nam došli – naveo je Kitić.