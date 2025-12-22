Mile Kitić je ovu pjesmu posvetio jednom derventskom selu

22.12.2025
08:41
Komentari:0
Mile Kitić je rodom iz derventskog sela Donji Cerani koje i danas često obilazi i gdje svi imaju lijepu riječ za njega.
Mještani su prije par godina u jednoj emisiji ispričali da je živio siromašno, ali ističu da se nije promijenio. Svi vole kada dođe, a kada pjeva čak i u nekom obližnjem mjestu svi su obavezno na njegovom nastupu.
Ispričali su i da je uradio i jednu veliku stvar za selo - obezbijedio im je asfalt.
Zanimljivosti
Počinje period izobilja koji se dešava jednom u 100 godina, ovi znaci biće posebno srećni
Da ne zaboravlja na svoje rodno selo, Kitić je pokazao i nedavnom objavom na Fejsbuku i podsjetio da je Donjim Ceranima posvetio pjesmu "Kuća kraj puta".
- Ovu pjesmu sam snimio 2018. godine i posvetio svom selu – mojim Donjim Ceranima. Vrijeme je kad se naša dijaspora vraća svojim kućama. Sretan put svima i dobro nam došli – naveo je Kitić.
Najnovije
Najčitanije
12
30
12
30
12
28
12
23
12
17
Trenutno na programu