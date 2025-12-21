Aleksandra Prijović kroz suze otkrila šta se krije iza njene najemotivnije balade

Pjevačica Aleksandra Prijović u proteklom periodu zabilježila je nevjerovatan uspjeh kada je njena karijera u pitanju, a nakon izuzetno uspješne turneje, u njenu porodicu stigle su najljepše vijesti o njenoj drugoj trudnoći, a potom i o pristizanju prinove – kćerkice kojoj su dali ime Arija.

Aleksandra Prijović započela je turneju "Od istoka do zapada“ krajem 2023. godine, koju je nakon 63 održana koncerta širom Evrope, ali i svijeta, završila koncertom u još jednoj prepunoj Beogradskoj areni 22. decembra 2024. godine.

Nedugo nakon završetka turneje i velikog uspjeha koji je postigla, u dom Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića stigle su najljepše vijesti – da će se njihovoj porodici pridružiti još jedan član. Aleksandra je početkom septembra na svijet donijela kćerkicu kojoj su dali ime Arija, a koja je uz sina Aleksandra, odmah postala centar njihovog svijeta.

Iako je svaki Aleksandrin koncert nosio posebnu emociju i na publiku ostavio specijalne utiske, pojedini detalji ostaće posebno upamćeni, a jedan od tih trenutaka bio je i kada je Aleksandra sa publikom podijelila nepoznate detalje vezane za jednu od njenih najpopularnijih pjesama i najemotivnijih balada, "Devet života“.

"Ja ne mogu vama da objasnim, a nisam mogla ni sinoć ni preksinoć kako se osjećam, ali samo da znate da vas volim. Ne znam zašto, ali večeras opet imam tremu. Očigledno energija koju mi šaljete, ljubav i podrška svih ovih godina, a večeras posebno, ja to osjećam. Zbog toga treperim sve vrijeme, ruke mi se znoje i jako vas volim najviše, hvala vam", rekla je ona tokom jednog koncerta koji je održala na početku turneje, a potom otkrila šta se krije iza pjesme "Devet života“.

"Sada slijedi pjesma, veoma posebna za mene, pjesma koja se zove Devet života. Sjećam se trenutka kada mi je Filip otpjevao ovu pjesmu i odsvirao, a ja sam rekla ‘je l’ ti znaš šta si napisao?’. Ipak, vrijeme je pokazalo, i mislim da je to pjesma koja će trajati", istakla je ona tom prilikom kroz suze.