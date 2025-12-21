Ubila dva bivša muža u jednom danu

Žena s Floride, stara 51 godinu, optužena je da je u razmaku od samo nekoliko sati vatrenim oružjem usmrtila svoja dva bivša supruga. Suzan Erika Avalon uhapšena je u četvrtak i tereti se za ubistvo drugog stepena, potvrdio je šerif okruga Manati Rik Vels.

Prvi slučaj policija je zabilježila u srijedu poslijepodne u naselju Heritejdž Harbor, gdje je 54-godišnji muškarac pronađen s prostrelnim ranama u stomaku.

Zdravlje Doktorica otkriva je li dobro jesti čvarke i slaninu za doručak

Iako je bio pri svijesti, rekao je policiji da sumnja kako ga je upucala bivša supruga. U kući je bila i njegova petnaestogodišnja kćerka, koja je vidjela maskiranu osobu kako bježi u srebrnoj Hondi Odisej.

Muškarac je kasnije preminuo u bolnici, a istraga je pokazala da je napadnut odmah po otvaranju vrata, navodno nakon što se osumnjičena predstavila kao dostavljačica hrane.

Srbija Podmetnut požar: Izgorjelo ambulantno vozilo

Daljnja istraga dovela je policiju do Avalon, koju su zatekli kako čisti svoje vozilo ispred kuće u okrugu Citrus. Na pitanje o bivšem suprugu, ona je upitala: „Kojem?“, što je istražitelje navelo da provjere i njenog drugog bivšeg muža u Tampi. Tamo je policija pronašla još jedno tijelo – muškarca ubijenog vatrenim oružjem u vlastitom domu.

Vlasti vjeruju da je Avalon prvo počinila ubistvo u Tampi, a potom se odvezla u okrug Manati, gdje je pucala u drugog bivšeg supruga. Motiv za zločine još nije poznat, a policija intenzivno traga za oružjem i dodatnim dokazima u vozilu osumnjičene, dok se istraga nastavlja.