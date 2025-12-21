Logo
Bizarna nezgoda: Pijan gurao auto pa ga zaustavljao svojim tijelom

Izvor:

Indeks

21.12.2025

19:43

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Bizarna saobraćajna nezgoda dogodila se u noći sa subote na ned‌jelju u Šibeniku, gd‌je je 42-godišnjak teško povrijeđen nakon što je pijan pokušao gurati automobil nakon što je ostao bez goriva.

Sve se odigralo dvadesetak minuta iza ponoći u Ulici Put Bioca, saopštila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Prema policijskom izvještaju, 42-godišnjak je upravljao putničkim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka s izmjerenom koncentracijom alkohola od 1,53 promila. Kada mu je automobil stao zbog nedostatka goriva, odlučio ga je sam pomjeriti, prenosi Indeks.

Izašao je iz vozila te ga je, kroz otvorena vozačeva vrata, počeo gurati po kolovozu. Međutim, prilikom skretanja na dio ceste s nagibom, izgubio je kontrolu nad vozilom.

Дјечак, насиље

Svijet

Sud odobrio d‌ječaku da promijeni pol

U pokušaju da ga zaustavi vlastitim tijelom, automobil je nekontrolisano prešao iz sjeverne trake, preko trotoara s južne strane, i na kraju se zaustavio na zelenoj površini.

Vozač je u nespretnom pokušaju zaustavljanja vozila zadobio teške tjelesne povrede, koje su mu konstatovane u Opštoj bolnici u Šibeniku, gd‌je je i zadržan na daljnjem liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozaču je izdan prekršajni nalog.

Hrvatska

Saobraćajna nezgoda

