Udario policijsko auto i zadao se u bijeg: Nakon potjere uslijedio šok

Dva kilograma droge pronađeno je u Puli, a uhapšen je tridesetčetvorogodišnjak koji je pokušao da pobjegne od policije nakon što je udario u policijsku vozilo.
On je pod dejstvom droge upravljao vozilom te je vožnjom unazad udario u policijski automobili, nakon čega je počeo da bježi, u čemu ga je policija silom spriječila.
Prilikom pretresa njegove kuće i vozila pronađeno je 527 grama kokaina i 1,513 kilograma droge MDMA, veća količina novca za koju se sumnja da potiče od krivičnog djela, kao i više telefona, saopštila je istarska policija.
On je uhapšen u petak, a danas je odveden u pritvor uz krivičnu prijavu.
Hrvatski mediji prenose da je osumnjičeni odranije poznat policiji po sličnim krivičnim djelima.
