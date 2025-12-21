Logo
"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 22.232 puta

21.12.2025

15:56

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 22.232 пута
Foto: Ustupljena fotografija

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano 26. decembra 2025. godine

U okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 1411 je do sada pozvalo 22.232 osoba.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano 26. decembra 2025. godine u svrhu prikupljanja sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči, pod visokim pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

S ljubavlju hrabrim srcima

