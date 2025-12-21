Logo
Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

Stevan Lulić

21.12.2025

09:41

Fond PIO Republike Srpske
Foto: ATV

Fond PIO Republike Srpske pozvao je osiguranike koji u narednoj godini ostvaruju pravo na penziju da se što prije jave u poslovnice i dostave potrebnu dokumentaciju.

"U cilju efikasnijeg rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske koristimo se prilikom da pozovemo sve osiguranike, koji u toku 2026. godine ispunjavaju uslove za sticanje prava na starosnu penziju, da se odmah obrate u najbližu poslovnicu Fonda, prema mjestu prebivališta, radi započinjanja postupka kompletiranja dokumentacije i ažuriranja podataka bitnih za postupak rješavanja o pravu na penziju", poručili su iz Fonda.

njemacka zastava

Svijet

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

Naglasili su da bi pravovremenom i kvalitetnom saradnjom osiguranika i stručne službe Fonda, efikasnost i efektivnost u provođenju upravnog postupka bila na visokom nivou, a time bi i zadovoljstvo korisnika, odnosno osiguranika.

Preporučili su osiguranicima da prilikom dolaska u najbližu poslovnicu Fonda ponesu raspoloživu dokumentaciju.

"Radna knjižica ili fotokopija iste, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), potvrdu staža iz drugih država ako je ista prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu koje osiguranik posjeduje. Blagovremeno kompletiranje dokumentacije osiguraniku omogućava ostvarivanje prava u roku od 7-15 dana od dana podnošenja zahtjeva, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od dva mjeseca", naglašavaju u Fondu PIO.

Dodaju da se ovo naročito odnosi na osiguranike koji su jedan period svog radnog vijeka proveli van teritorije Republike Srpske za koji je potrebno obezbediti potvrdu staža iz inostranstva ili Federacije BiH.

palica

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

"Bez obezbjeđenja ove potvrde staža, Fond ne može pristupiti rješavanju takvih zahtjeva sve do kompletiranja dokumentacije sa tim veoma važnim dokumentom, koji je uslov za rješavanje o pravu na penziju. Iz navedenih razloga, Fond apeluje na sve osiguranike, koji u narednoj godini stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, da se jave u najbližu poslovnicu Fonda, prema mjestu prebivališta, kako bi započeli i pravovremeno okončali postupak kompletiranja dokumentacije potrebne za postupak rješavanja o pravu na starosnu penziju, nakon što zahtjev osiguranika bude podnesen", zaključuje se u pozivu Fonda.

Fond PIO

penzije

osiguranje

