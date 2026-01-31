Selak: Otimanjem imovine žele izbrisati srpski identitet u FBiH

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve u FBiH i napadi na sve što je pravoslavno ukazuju na to da je riječ o organizovanoj neprijateljskoj aktivnosti, s ciljem prekrajanja istorije i brisanja identiteta srpskog naroda na tom području, te poručio da Vlada Srpske to neće dozvoliti.

- Ne želimo ništa što pripada drugima, ali ćemo uvijek nastojati da sačuvamo i institucionalno zaštitimo ono što je naše. Pogotovo zato što bez pravoslavnih svetinja, kao što su srpska groblja, kapele i hramovi SPC, nema ni nacionalnog ni narodnog jedinstva - poručio je Selak.

On je istakao je da su hramovi SPC, kapele, srpska groblja, kulturno-istorijski spomenici bili i ostali temelj na kojem se neprestano i postojano gradio i čuvao duhovni identitet Srba.

Prema njegovim riječima, Srbi trebaju da čuvaju i njeguju temeljne vrijednosti svog identiteta, a to su duhovni centri, spomenici, srpski jezik i tradicija.

- Zahvaljujući duhovnom identitetu, na kojem se postojano izgrađivao identitet pravoslavnih Srba, očuvan je pravoslavni srpski narod, doprinijelo se opstanku i srpske kulture i državotvornosti - zaključio je Selak.