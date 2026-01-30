Logo
Preminuo Slaviša Raković - potvrđeno iz SDS-a

ATV

30.01.2026

22:07

Славиша Раковић
Foto: Fejsbuk

Slaviša Raković, član Socijalno-ekonomskog savjeta Srpske demokratske stranke i ekonomski stručnjak preminuo je nakon teške bolesti juče, 29. januara.

Potvrdio je ovo Milovan Cicko Bjelica iz SDS-a.

Raković je rođen u Sarajevu 1957. godine. Završio je Pravni fakultet u Sarajevu. Bio je jedan od funkcionera u ratnim vladama Republike Srpske na Palama, kasnije funkcioner u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a radio je na projektima Svjetske banke.

Učesnik je mnogih međunarodnih projekata iz ekonomske oblasti.

Slaviša Raković bio je jedan od osnivača prve privatne banke u Republici Srpskoj – "Nova banke".

Poznat je kao kritičar ekonomske politike vlasti SNSD-a, a bio je angažovan u opozicionom političkom djelovanju.

Slaviša Raković je živio na Palama. Oženjen je i otac je jednog djeteta. Sahrana će biti obavljena sutra u 13 časova na Palama.

