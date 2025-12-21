Logo
Roditelji, vežite danas djecu

Izvor:

SRNA

21.12.2025

08:11

Komentari:

0
Родитељи, вежите данас дјецу

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas praznuje Djetinjce kada odrasli simbolično vežu djecu, koja se driješe, odnosno oslobađaju pripremljenim darovima.

Djetinjci se slave treću nedjelju pred Božić.

Odrasli rano ujutru ili po dolasku iz crkve sa bogosluženja vežu djecu, a za vezivanje obično koriste kaiš, gajtan, kanap ili deblji konac.

snijeg zima

Društvo

Danas najkraći dan u godini: Kada tačno počinje zima

Obično se zavežu noge ili ruke, pa se jednim dijelom kanap zaveže za sto ili stolicu.

Vezivanje za Djetinjce, Materice i Oce ima višestruku simboliku. Simbolizuje čvrste porodične veze, slogu, mir, poštovanje i međusobno pomaganje u svim prilikama, zatim upućuje ukućane na štedljivost i istrajnost u vrlinama.

Dobra i štedljiva djeca prikupe nešto sredstava štednjom, pa za taj dan nabave neku čast i driješe se onima koji ih vežu.

