Kozje mlijeko sve traženije

Na imanju Ercegovaca u selu Brodac svakodnevno se radi. Broj i vrste životinja koje imaju zahtjevaju potpunu posvećenost ali i ljubav kako bi mogli da žive od svog rada. Posljednjih godina ovi vrijedni domaćini opredijelili su se za različite životinjske vrste, guske, patke,piliće i svinje, a iako su godinama uzgajali ovce, posljednjih godina zamijenili su ih kozama.

„Po meni su koze bolje i isplatljivije nego ovce. Ovce, kakve su ovce... Ojagnji jedno, dvoje, koza možda ojagnji do četvoro, i tako može i da se uhrani jare i da se proda, šta ja znam. Ja znam da je cijena 7 maraka već duže godina, ali šta ćemo tako, tako nam je tržište", rekao je Pero Ercegovac iz sela Brodac.

Na imanju je trenutno dvadesetak koza i sedam jarića. Većinu plasira poznatim kupcima, neke proda preko interneta. Volio bi da oplemeni rasu i da ima čistokrvne koze, kaže Pero.

„Preko interneta, znaš, neko dođe, neko tako. Slabo ide, eto, nisam par komada prodao u ljetu. A nekad je prije bilo, čovjek dođe pred Novu godinu i kupi 10 komada od jednom po sedam maraka tih godina, možda je 6–7 godina unazad. A sad isto ta cijena, eto, to je problem.Imam alpinke, imam sanske, te koze, eto, tu mješavinu, mislim, to je sve raskriženo, nije to ništa originalno. Volio bih nabaviti neke alpinke čiste, ali kad bi mi, htio mi ministarstvo da ustupi, mislim da, normalno da kupim od njih, ali ja sam malo gledao i sa njima informisao se, kaže, i to je procedura, dok se uveze ovo ono i tako to stoji, znači, nisam ništa još s povodom toga nabavio", dodao je Ercegovac .

Godinama unazad velika je i potražnja za kozijim mlijekom. Na imanju se još uvijek sve radi ručno i na tradicionalan način. Do 4 litra dnevno daju koze na ovom imanju, prodaje se uglavnom u Bijeljini i okolini ponekad i preko interneta.

"Kozije mlijeko se traži, litar je 5 maraka, traži se i kupuje narod i ja ga sam jedem, volim ga, jedem sa onim bijelim brašnom provodnom, ja to volim, svako jutro bih ja to jeo. I stvarno pitao sam i doktore, kaže, jedi slobodno, nije to, kaže, masnoća nikakva", naveo je Ercegovac .

Pero je ostvario i podsticaj na uzgoj koza, kaže da je dobro došlo da se poljoprivrednici pomognu kako bi opstali u sve izazovnijim vremenima, kažu Ercegovci.