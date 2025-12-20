Oprez! Prevaranti ostavili građane bez novca i peleta

Nova prevara prilikom kupovine peleta kruži internet oglasima u Srbiji, a građani koji su pokušali da obezbijede ogrev, upozoravaju da neki lako mogu ostati bez novca i bez robe.

S obzirom na to da je potražnja za peletom naglo skočila sa dolaskom zimskih dana dovelo je do rasta cijena, ali i do raznih pokušaja prevara prilikom prodaje ogrijeva preko oglasa.

Naime, prevaranti koriste uigranu šemu sa lažnim prodavcem i nepostojećim vozačem, ostavljajući kupce bez ikakve mogućnosti da ih kasnije kontaktiraju.

Kako svjedoči jedan od oštećenih građana u objavi na društvenoj mreži Iks, prevara počinje naizgled uobičajenim dogovorom oko kupovine peleta preko oglasa sa interneta. Nakon telefonskog razgovora, prodavac navodi da će robu dovesti njegov "drug", dok će on lično svratiti da preuzme novac, piše Alo.

"U namjeri da kupimo pelet pozvali smo oglas sa neta. Dogovorismo se da donesu. Kaže dotjeraće njegov drug, a on će svratiti po novac. Čovjek javlja da je natovario i da stiže, a u međuvremenu gazda Zdravko, kako se predstavio, došao da naplati. Mi rekosmo kad stigne dobiješ pare. Ode gazda da traži vozača koji je zalutao i ne vrati se. Čuvajte se jer su odlično organizovani. Sad je gazda non-stop zauzet, a vozač nepostojeći broj", pisalo je u objavi na X-u koja je pokrenula lavinu komentara:

"Pojedini ljudi su na sve spremni da dođu do lake zarade", pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

"Ja se ne razumijem u tu kupovinu preko oglasa, ali mi je sin rekao da gledam kako i koliko neki oglas ima ocjena. Od kupaca."