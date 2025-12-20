Logo
Porodična svađa prerasla u opštu pucnjavu: Ima ranjenih i mrtvih

Tanjug

20.12.2025

15:54

0
Породична свађа прерасла у општу пуцњаву: Има рањених и мртвих

U pucnjavi u Ročesteru, u američkoj državi Njujork tri policajca su ranjena, a napadač je mrtav. Incident se dogodio nakon što se porodična svađa pretvorila u burnu konfrontaciju na više blokova u Ročesteru, preneo je Asošiejted pres.

Osim policajaca, ranjen je još jedan muškarac. Jedan policajac je u kritičnom stanju, jedan u teškom stanju, a treći se oporavlja od lakših povreda, rekao je šef policije Dejvid Smit na konferenciji za novinare u Njujorku.

"Događaji su počeli u petak kasno uveče, kada je muškarac prijavio da bivši dečko njegove djevojke pokušava da provali u njenu kuću i da možda ima pištolj", rekao je Smit, dodajući da je osoba koja je pozvala policiju takođe rekla vlastima da i sama ima vatreno oružje.

снупи

Ekonomija

Snupi prodat za 457 miliona dolara

Prema riječima Smita, policija je reagovala, pronašla bivšeg dečka pored kuće i "bez upozorenja, upucala ga iz neposredne blizine".

Dva policajca su ranjena u tom trenutku, a u pucnjavi koja je usledila, dijelom između osumnjičenog i čovjeka koji je pozvao policiju, pozivalac je više puta upucan. On je hospitalizovan u teškom stanju. Osumnjičeni je pobjegao.

"Kada ga je drugi policajac pronašao nekoliko blokova dalje, osumnjičeni ga je upucao, a zatim je ubijen uzvratnom vatrom tog policajca i drugih", rekao je Smit.

Policija nije objavila imena učesnika u pucnjavi.

pucnjava

Njujork

Komentari (0)
